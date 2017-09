Piotr Nerlewski odchodzi z "M jak miłość"

Najtrudniej jest żegnać się z postaciami, które budzą sympatię. Takimi, jak choćby Franek Zarzycki. Niestety, grający go Piotr Nerlewski postanowił na zawsze opuścić "M jak miłość".

Piotr Nerlewski jako leśniczy Franek w serialu "M jak miłość" /Agencja W. Impact

Lubiany przez telewidzów Piotr Nerlewski, czyli leśniczy Franek, sięgnął po oryginalny sposób informowania o ważnych zawodowych decyzjach. Kilka dni temu napisał na Facebooku, że odchodzi z nagrodzonego Złotą Telekamerą serialu. Wiemy, że decyzja młodego aktora podyktowana jest chęcią rozwoju.

- Dziś zakończyłem przygodę na planie "M jak miłość". Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mnie wspierali: produkcji, ekipie, aktorkom i aktorom, ale przede wszystkim Wam. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że wkrótce ponownie o mnie usłyszycie! - napisał 18 września.

Sekrety Piotra

Nic dziwnego, że jego słowa wywołały lawinę domysłów. Zanim je opublikował, wyznał, że niebawem obejrzymy go w powstającym właśnie filmie fabularnym. Na dowód zamieścił zdjęcie z planu we wsi Puchły na Podlasiu. Aktor stoi w szczerym polu obok chłopskiego wozu, zaprzężonego w dwa konie. Co ciekawe, przyznał, że... z myślą o tej tajemniczej roli nauczył się powozić.

Jesteście ciekawi, co się za tym kryje? Szczegóły poznamy za jakiś czas, a póki co musimy uzbroić się w cierpliwość.

Co się stanie z Frankiem?

Przypomnijmy, że 28-letni Piotr Nerlewski do "Emki" dołączył nie tak dawno temu, bo w 2015 roku. Był wówczas na przedostatnim roku studiów w krakowskiej PWST, którą skończył w 2016 roku (spektakl dyplomowy "Amok. Pani Koma zbliża się!" zebrał znakomite recenzje).

Franek Zarzycki z "M jak miłość" - uśmiechnięty chłopak z wielkim sercem - z miejsca zaskarbił sobie sympatię telewidzów. Po raz ostatni zobaczymy tę postać najprawdopodobniej w styczniu 2018 roku.

Nie wiemy, jak zakończy się wątek Franka - to pilnie strzeżona tajemnica. Ożeni się z Natalką (Marcjanna Lelek), którą kocha dojrzałą miłością? A może odejdzie do swojej "byłej", Justyny (Olga Kalicka)? W tej chwili pewne jest jedno: Zarzycki otrzyma propozycję niezłej pracy w Bieszczadach. Więcej dowiemy się dopiero w przyszłym roku.

Zdjęcie Piotr Nerlewski (Franek) i Marcjanna Lelek (Natalka) w serialu "M jak miłość" / Agencja W. Impact

