Nowe prowadzące "Bake Off - Ale ciacho!”

Druga edycja programu „Bake Off - Ale ciacho!” powróci na antenę TVP2 z nowymi prowadzącymi. Aktorka Dorota Czaja i prezenterka „Pytania na śniadanie” Marcelina Zawadzka zastąpią dotychczasowe gospodynie show: Annę Gacek i Paulinę Mikułę - poinformował portal Wirtualnemedia.pl.

Dorota Czaja i Marcelina Zawadzka poprowadzą "Bake Off - Ale ciacho!” /AKPA

Teleturniej kulinarny "Bake Off - Ale ciacho!" zadebiutował a antenie TVP2 jesienią 2016.



W show bierze udział 12 uczestników, którzy rywalizują, przygotowując ciasta i inne wypieki.



W drugiej edycji programu widzowie zobaczą nowe prowadzące. Aktorka Dorota Czaja znana jest m.in. z roli w serialu "Tancerze". Świeżo upieczona laureatka Telekamery, Marcelina Zawadzka, jest zaś jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie".



"Cały czas będę udzielała się w 'Pytaniu na śniadanie', zatem trzeba będzie pogodzić zdjęcia do 'Bake Off' z normalnym trybem i rytmem pracy. Mam nadzieję, że to się uda" - Zawadzka mówi portalowi Wirtualnemedia.pl.

"Bake Off - Ale ciacho!" wróci na antenę TVP2 6 marca.