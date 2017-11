Macademian Girl i Maciej Dowbor poprowadzą finał "#Supermodelki Plus Size"

W finałowym odcinku "#Supermodelki Plus Size" dowiemy się, kto zdobędzie tytuł, o którym marzą miliony dziewczyn. Podczas odcinka na żywo uczestniczki pierwszej edycji programu po raz ostatni zaprezentują się przed jurorami i będą miały szansę skraść serca widzów. Wielki finał poprowadzą Maciej Dowbor i wspierająca uczestniczki podczas wielu zadań, ekspertka programu Macademian Girl.

Macademian Girl i Maciej Dowbor /AKPA

O zwycięstwo walczyć będą trzy finalistki: Joanna Cesarz, Zuzanna Zakrzewska i Katarzyna Bochenkiewicz.



Tym razem to nie jurorzy będą mieć ostateczny głos. Ich decyzja stanowić będzie jedynie 50%. Drugie 50% oddane zostanie w ręce telewidzów, którzy w głosowaniu SMS-owym będą mogli zagłosować na kandydatkę, zasługującą najbardziej na tytuł.



Finalistki zaprezentują się m.in. w pokazach kolekcji Violi Piekut, Mario Menezi oraz w specjalnym pokazie inspirowanym filmem "Wielki Gatsby". Towarzyszyć będą im gwiazdy - światowej sławy DJ C-Bool oraz tancerze programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".



Jeden z pokazów będzie szansą, by na wybiegu zobaczyć pełną finałową piętnastkę dziewczyn, które mieszkały w domu modelek i walczyły o wejście do ścisłego finału.



Zdjęcie Joanna Cesarz, Katarzyna Bochenkiewicz i Zuzanna Zakrzewska - one powalczą o tytuł Supermodelki Plus Size / Krystian Szczęsny / Polsat

Finałowy odcinek to także okazja do podsumowania drogi uczestniczek w programie. Przypomniane zostaną ich najbardziej udane zdjęcia, najlepsze momenty, kiedy wygrywały zadanie, ale też te najtrudniejsze, kiedy dochodziło między nimi do konfliktów. Wrócą wspomnienia z domu modelek i chwil, kiedy uczestniczkom towarzyszyli bliscy.



Finałowy odcinek "#Supermodelki Plus Size" w środę, 15 listopada, w Polsacie o godz. 20.40.