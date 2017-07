Kasia Moś pierwszą uczestniczką "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 8"

Jesienią w Polsacie zobaczymy ósmą edycję programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Pierwszą uczestniczką została reprezentantka Polski na tegorocznej Eurowizji Kasia Moś.

Kasia Moś wystąpi w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" /AKPA

Przypomnijmy, że w programie zadaniem uczestników jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.



Reklama

Zmagania uczestników "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" ocenia jury w składzie: mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski, Katarzyna Skrzynecka i Bartek Kasprzykowski.

Gospodarzami show pozostają Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

Siódmą edycję wygrała wokalistka Kasia Popowska.



W jesiennej odsłonie wystąpi Kasia Moś, reprezentantka Polski na Eurowizji 207. W Kijowie 30-letnia wokalistka awansowała do finału, lecz tam z piosenką "Flashlight" zajęła 22. miejsce.

Clip Kasia Moś Flashlight

Kasia Moś ma w dorobku m.in. finał trzeciej edycji "Must Be The Music" (już na etapie castingów juror Adam Sztaba typował Kasię do grona faworytek programu), Festival Carpathia Rzeszów 2015 (I miejsce), Spring Break 2015 w Poznaniu, występy z zespołem Pussycat Dolls Burlesque Revue (obok Kelly Osbourne i Carmen Electry) i na festiwalu w Opolu 2015 (wraz z grupą The Chance wokalnie zapowiadała kolejne występy).

Współpracowała także z orkiestrą AUKSO (dowodzoną przez jej ojca, dyrygenta Marka Mosia), przy nagraniu płyty Pawła Mykietyna "Pasja Świętego Marka", Grzechem Piotrowskim, Borysem Szycem, grupą hiphopową Bezimienni, czy projektem Kuba Płucisz i Goście (Przystanek Woodstock 2015). Zagrała jedną z głównych partii w światowej prapremierze musicalu "Król Lear" Pawła Mykietyna, która odbyła się na Festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie. Jej wokaliza do kompozycji Wojciecha Kilara trafiła do filmu Krzysztofa Zanussiego "Obce ciało".

W dorobku ma płytę "Inspination" z października 2015 r. Obecnie pracuje nad nowym materiałem.