Jodie Whittaker nowym Doktorem Who

Jodie Whittaker, gwiazda serialu "Broadchurch", będzie pierwszą kobietą, która wcieli się w postać tytułowego bohatera kultowej produkcji sci-fi "Doktor Who".

Whittaker zastąpi Petera Capaldiego, który już w styczniu poinformował, że żegna się z popularnym serialem BBC.



Brytyjska aktorka, którą kojarzyć możemy z kinowych ekranów dzięki rolom w filmach "Dziewczyny z St. Trinian" czy "Atak na dzielnicę", będzie 13. Doktorem Who.

Wybór Whittaker jest sporym zaskoczeniem dla fanów serialu, którzy spodziewając się zmiany płci tytułowej postaci, stawiali raczej na kandydatury Phoebe Waller-Bridge lub żeńskiej gwiazdy "Doktora Who" - Olivii Colman.

Whittaker zaprezentowana zostanie jako Doktor Who w grudniu w specjalnym, świątecznym odcinku serialu.

Wideo