Jerzy Mielewski prowadzącym program "The Brain. Genialny Umysł"

Pierwsza polska edycja programu Pierwsza polska edycja programu będzie emitowana w Polsacie we wtorkowe wieczory. W jury zasiądą: Anita Sokołowska, Cezary Żak i Mariusz Pudzianowski, a show poprowadzi dziennikarz sportowy Jerzy Mielewski.

Jerzy Mielewski /P. Andrzejczak /MWMedia

Bohaterami każdego odcinka będą zwykli ludzie: dorośli i dzieci, ale ich zdolności umysłowe wykraczają poza wszelkie wyobrażalne standardy. Uczestnicy charakteryzują się wyjątkową pamięcią, wybitnym talentem matematycznym, czy ponadprzeciętnie rozwiniętymi zmysłami smaku i dotyku, często w połączeniu z innymi umiejętnościami, np.: wykorzystaniem siły mięśni.



Osoby biorące udział w "The Brain" potrafią m.in.: ekstremalnie szybko zapamiętać i dodać 100 cyfr, rozpoznać jednego ze stu jeden dalmatyńczyków tylko na podstawie wybranej łatki na grzbiecie, wyodrębniać różnicę między obrazkami pozornie identycznymi lub przejść bezbłędnie z zawiązanymi oczami przez gęstą sieć strumieni laserów.



Uczestnicy "The Brain. Genialny Umysł" podejmą wyzwanie w studiu na oczach publiczności oraz jury, którzy wspólnie będą decydować, kto zwycięży. Co tydzień pięć nowych osób o genialnych umysłach będzie walczyć o nagrodę pieniężną, ale wygrać może tylko jedna.



Format "The Brain" pochodzi z katalogu Endemol Shine Group i będzie składać się z ośmiu odcinków. Premiera programu we wtorek, 7 marca w Polsacie.