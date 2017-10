​Izabela Janachowska: Ciągle słyszę pytania o dziecko

Ciąża to bardzo kobiecy i intymny temat - uważa ​Izabela Janachowska, zapewniając, że nie zamierza dzielić się tą sferą życia z mediami. Rozumie jednak gwiazdy, które po porodzie zakładają blogi parentingowe. Jej zdaniem młode matki mogą odczuwać powołanie do zajmowania się taką tematyką. Prezenterka nie jest jednak pewna, czy jest to dobry sposób na zaistnienie w show-biznesie.

Izabela Janachowska nie ukrywa, że jako młoda mężatka coraz częściej słyszy od dziennikarzy pytanie o dzieci /Baranowski /AKPA

Izabela Janachowska weszła do świata show-biznesu w 2009 roku. Wzięła wtedy udział w programie "Taniec z Gwiazdami" stacji TVN. Błyskawicznie zyskała popularność, a wraz z nią zainteresowanie mediów. Gwiazda TVN Style stara się jednak chronić swoje życie prywatne przed prasą. Zapewnia, że bardzo dbają o to z mężem, Krzysztofem Jabłońskim. Nie zawsze jednak ich starania uwieńczone zostają sukcesem.

- Staram się swoje życie prywatne zostawiać jak najbardziej dla siebie, tak naprawdę media rozdmuchały mój ślub, ja nigdzie go nie sprzedałam, nie zrobiłam żadnych okładek, sesji - mówi Izabela Janachowska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda nie ukrywa, że jako młoda mężatka coraz częściej słyszy od dziennikarzy pytanie o dzieci. Zapewnia jednak, że planami związanymi z macierzyństwem nie zamierza się dzielić z mediami. Stara się więc zbywać temat podczas wywiadów. Zdaniem prezenterki ciąża i macierzyństwo to zbyt intymna sfera życia, by wpuszczać do niej obce osoby. - Kwestia ciąży też nie będzie sprawą, o której będziemy mówić i pokazywać wszędzie i wszystkim. To jest bardzo kobiecy i nawet intymny temat, więc nie można się nim dzielić - przekonuje Janachowska.

Gospodyni programu "I nie opuszczę Cię aż do ślubu" twierdzi, że najważniejsza jest dla niej jej praca i to właśnie dokonania zawodowe powinny być jej wizytówką. Cieszy ją zainteresowanie mediów i widzów, oznacza ono bowiem, że tematyka, którą się zajmuje na antenie TVN Style, jest ważna i trafia do ludzi. Zdaje też sobie sprawę z tego, że upubliczniając kwestie ciąży i porodu, można się wypromować w show-biznesie - wiele gwiazd po urodzeniu dziecka zajęło się projektowaniem ubrań dla niemowląt lub założyło blogi bądź portale parentingowe.

- Może tak jest, że kobiety, które rodzą dzieci, też nagle czują powołanie do tego tematu. Twierdzą, że jest to najfajniejszy temat na świecie i chcą się dzielić swoimi historiami, przemyśleniami, doświadczeniami - twierdzi Janachowska.

Gwiazda TVN Style podkreśla, że ona również tematyką ślubną zainteresowała się dopiero podczas przygotowań do własnego wesela. Blogi parentingowe uważa za dobry sposób dotarcia do szerokiego grona matek, nie jest jednak pewna, czy faktycznie taka działalność pomaga zaistnieć w mediach.