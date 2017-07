Edyta Herbuś: Kiedy ciało jest piękne?

Edyta Herbuś jest przeciwniczką narzucania sobie przesadnych ograniczeń. Dba o figurę, ale nie katuje się restrykcyjnymi dietami. Jej zdaniem o kobiecym pięknie decyduje przede wszystkim życie z pasją i pozytywne podejście do świata w połączeniu ze zdrowym stylem odżywiania.

Dla Edyty Herbuś ciało to od wielu lat narzędzie pracy, musi więc utrzymywać je w dobrej formie. Gwiazda twierdzi jednak, że w zachowanie pięknego wyglądu nie wkłada nadmiernej pracy. Jej zdaniem kluczem do sukcesu jest równowaga między zdrowym stylem życia opartym na aktywności fizycznej, w jej przypadku tańcu i jodze, a zdrową dietą i pozytywnym nastawieniem do świata.

- Aktywne życie z pasją, radością, słońcem, serdecznością do świata i ludzi, to wpływa na dobry wygląd. Kiedy dodamy do tego zdrową dietę, wtedy już wszystko się zgadza - mówi tancerka agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda przyznaje, że dba o utrzymanie odpowiedniej wagi, nie katuje się jednak żadnymi restrykcyjnymi dietami. Jej zdaniem permanentne poczucie głodu spowodowane zbyt małą podażą energii, nie wpływa pozytywnie na sylwetkę. Aktorka twierdzi, że przesada nigdy nie jest dobra, zarówno w ograniczaniu spożywanych produktów, jak i ich nadmiernym zjadaniu. - Uważam, że ciało jest piękne wtedy, kiedy jest mu przyjemnie i kiedy o nie dbamy. Można znaleźć bardziej przyjemne formy aktywnego spędzania czasu, gdzie spalamy kalorie, a nie narzucamy sobie zbyt dużych ograniczeń - wyjaśnia Edyta Herbuś.



Aktorka stara się ograniczać ilość wysoko przetworzonej żywności, białej mąki i cukru w codziennej diecie. Dba natomiast o to, by w jej jadłospisie znalazło się dużo warzyw i kasz.