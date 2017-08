Dwa nowe programy Karoliny Korwin-Piotrowskiej

Karolina Korwin-Piotrowska wraca na antenę z dwoma nowymi programami. Na początku sierpnia w TVN Fabuła zadebiutował cotygodniowy magazyn "DKF", w którym dziennikarka rozmawia z ludźmi kina o ich pracy. Na przełomie września i października na antenie TVN Style pojawi się natomiast magazyn "#Sława" - jego tematem będzie popkultura. Gwiazda zapewnia jednak, że program ten nie będzie wzorowany na "Maglu towarzyskim".

Karolina Korwin-Piotrowska przez ponad 10 lat była gospodynią programu show-biznesowego "Magiel towarzyski", emitowanego na antenie TVN Style. O zakończeniu emisji magazynu dziennikarka poinformowała poprzez media społecznościowe. Zapowiedziała jednocześnie, że nie żegna się z show-biznesem, mimo to jej przyszłość zawodowa stała się tematem plotek. - Niektórzy wysłali mnie na bezrobocie, a ja cały czas mówiłam, że jeszcze się zadzieje, tylko ja nie jestem z tych, co kłapią dziobem, zanim mają coś do pokazania - mówi Karolina Korwin-Piotrowska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda szybko wróciła na antenę, tym razem TVN Fabuła. 3 sierpnia zadebiutował jej nowy program, zatytułowany "DKF", którego format całkowicie odbiega od "Magla towarzyskiego". W tym cotygodniowym magazynie dziennikarka wraca do swoich zawodowych korzeni, czyli tematyki związanej z kinematografią. W każdym odcinku będzie rozmawiać z ludźmi kina o ich codziennej pracy. Gośćmi pierwszego epizodu, zatytułowanego "Jak zrobić karierę za granicą?", byli: Weronika Rosati, Eryk Kulm, Vanessa Alexander oraz Anna Próchniak.

- To jest pokolenie, dla którego nie ma barier. Oni mówią: Ja dostanę Oscara po trzydziestce, mam agenta tu i tu, a jeszcze są np. na studiach. Mnie to imponuje. To jest podejście zawodowe. To są wolni ludzie, bardzo utalentowani - opisuje ich Korwin-Piotrowska.

W kolejnym odcinku usiądą z nią przy stole m.in. Ilona Łepkowska, Dorota Kośmicka-Gacke, producentka takich serialowych hitów jak "Kasia i Tomek" i "Druga szansa", a także Michał Kwieciński, producent m.in. "Magdy M" czy "Czasu honoru", których Karolina Korwin-Piotrowska określa mianem "władców wyobraźni polskich widzów". Gwiazda będzie z nimi rozmawiać o ogólnoświatowym fenomenie seriali i zastanawiać się, czy tego typu telewizyjne produkcje z czasem wyprą filmy fabularne.

- Będzie Tamara Arciuch, która kojarzona jest tylko z ról serialowych, będzie opowiadać o tym, jak to jest być aktorką serialową, a jednak mieć role w teatrze, funkcjonować w pewnym ostracyzmie, który momentami panował i czym tak naprawdę jest serial dla aktora - zdradza Korwin-Piotrowska.

Program "DKF" można oglądać w czwartki, o godzinie 20:00, na antenie TVN Fabuła. Pod koniec września lub na początku października w TVN Style pojawi się natomiast magazyn "#Sława". Jego tematem przewodnim będzie fenomen popkultury i jej wpływ na ludzi - w pewnym stopniu punktem wyjścia do rozważań antenowych będzie najnowsza książka Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Dziennikarka twierdzi, że nowy program w niczym nie będzie przypominał "Magla towarzyskiego". - Fonia jest zmontowana i wszyscy są zadowoleni, ale jeszcze nie widzieliśmy programu, on jest jeszcze przed kolaudacją. Sama byłam w szoku, że on jest już tu w zwiastunach i że już o nim mówią. Myślę sobie, nieźle, naprawdę duży kredyt zaufania - podsumowuje Korwin-Piotrowska.