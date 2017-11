Czwarty sezon "Peaky Blinders" w Ale kino+

Czwarty sezon serialu BBC "Peaky Blinders" pokaże w Polsce kanał Ale kino+. Pierwszy odcinek zaprezentowany zostanie zaledwie tydzień po jego światowej premierze, drugi - dokładnie w dniu światowej premiery. Emisja dwóch pierwszych odcinków 4. sezonu "Peaky Blinders" została zaplanowana na 22 listopada, o godz. 21.

Bohaterowie serialu "Peaky Blinders"

"Peaky Blinders" to epicki dramat gangsterski, osadzony w latach 20. XX wieku w powojennym Birmingham. Serial zabłysnął doskonale przeniesioną atmosferą czasów, gdy powstawały liczne gangi, a w robotniczych dzielnicach w siłę rośli komuniści. W 4. sezonie do obsady dołączył zdobywca Oscara za główną rolę w filmie "Pianista" - Adrien Brody.



Bohaterami serialu są członkowie rodziny Shelby, która po I wojnie światowej kieruje Peaky Blinders - jedną z najsilniejszych i najbardziej bezwzględnych grup przestępczych w Anglii. Gangiem rządzi Thomas Shelby (Cillian Murphy), który dzięki skradzionemu transportowi broni wychodzi z podziemnego półświatka i rozwija sieć legalnych interesów. Z czasem Peaky Blinders rozszerzają swoje wpływy na południe Anglii, a zwłaszcza Londyn. Legalne i nielegalne firmy uczyniły Shelbych bogatszymi, niż kiedykolwiek o tym marzyli.



Sezon 4. rozpocznie się w Wigilię wraz z otrzymaniem przez Tommy’ego tajemniczego listu. Szybko stanie się jasne, że gang Peaky Blinders znajduje sięw śmiertelnym niebezpieczeństwie. By móc walczyć o przetrwanie Tom postanawia uciec z kraju i powrócić do domu w Small Heath w Birmingham.



Określenie "The Peaky Blinders" po raz pierwszy zostało użyte w prasie po ataku na niejakiego George’a Eastwooda 23 marca 1890. Mężczyzna został bez powodu wyciągnięty z baru i brutalnie pobity. Gang istniał naprawdę. Jego członków charakteryzował nienaganny, stylowy ubiór i nietypowa broń, którą były wszyte w czapki żyletki. Historia zainspirowała twórców serialu, którym doskonale udało się przenieść na ekran atmosferę panującą w Anglii lat 20.



Premierowe odcinki "Peaky Blinders 4" w każdą środę, od 22 listopada o godzinie 22.10 (emisja po dwa odcinki) na antenie Ale kino+.