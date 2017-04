Bartosz Węglarczyk o "Milionerach": Znałem prawidłową odpowiedź

Bartosz Węglarczyk podczas wizyty w programie "Dzień Dobry TVN" wydał ustne oświadczenie w sprawie swego epizodu w świątecznym wydaniu "Milionerów".

Bartosz Węglarczyk w trakcie 30-sekundowego epizodu w "Milionerach" /AKPA

Przypomnijmy, że w wielkanocnych odcinkach specjalnych "Milionerów" wystąpiły trzy pary celebrytów: Kinga Rusin i Piotr Kraśko, Filip i Zygmunt Chajzerowie oraz Małgorzata Rozenek z Radosławem Majdanem.

Najwięcej emocji wzbudził sobotni odcinek z udziałem Rusin i Kraśki. Para dotarła do ostatniego pytania, przy którym wykorzystała koło ratunkowe "telefon do przyjaciela".

Rusin i Kraśko zadzwonili do Bartosza Węglarczyka. "To jest akurat proste" - powiedział Węglarczyk, po tym, jak usłyszał od Kingi Rusin pytanie. Nie zdążył jednak podać odpowiedzi, ponieważ skończył się czas 30 sekund przeznaczony na połączenie.



"To są chwile, w których telewizja wygrywa z internetem. Przeszliśmy do historii. jeszcze nikt w 'Milionerach' tak nie rozegrał telefonu do przyjaciela" - skomentował zamieszanie Piotr Kraśko.

Para zrezygnowała z odpowiedzi na finałowe pytanie i zakończyła udział w programie z 500 tysiącami złotych.



"Tak, znałem odpowiedź na to pytanie. Nie wiedziałem o tym, że jest 30 sekund na odpowiedź. Nie wiedziałem o tym, że się telefon wyłączy. Byłem przekonany, że nam zerwało rozmowę. Natomiast znałem odpowiedź na pytanie. Bardzo przepraszam" - Węglarczyk powiedział w "Dzień Dobry TVN".



Dziennikarz dodał, że znał prawidłową odpowiedź, ponieważ 2 tygodnie wcześniej trafił w radiu na wywiad "z panem ze Związku Gołębiarzy Polskich" [chodziło zapewne o Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - przyp. red].