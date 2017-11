Agustin Egurrola reżyserem spektaklu "Boxality"

- "Boxality" to coś naprawdę oryginalnego - to historia o dziewczynie, która idzie przez życie i spotyka różne ograniczenia; to historia opowiedziana tańcem - mówił we wtorek reżyser spektaklu Agustin Egurrola. Dodał, że to pierwszy spektakl w stylu off broadway w Polsce.

- Długo zbierałem się, żeby zrobić taki spektakl. Żeby zrobić i powiedzieć "To ja tak myślę o życiu" - powiedział na konferencji prasowej Egurrola. Jak dodał reżyser inspiracją dla projektu były obejrzane przez niego w Nowym Jorku spektakle w stylu off broadway.

- "Boxality" to coś naprawdę oryginalnego - podkreślił. Dodał, że dla niego to bardzo ważny moment i powód do dumy, bo całe przedstawienie, od początku do końca, zostało wymyślone przez niego.

Według Egurroli tematem spektaklu są ograniczenia, jakie spotykajmy w codziennym życiu. - Całe życie żyjemy w pudełkach, boxach - dosłownie i w przenośni. Nasze mieszkania, kościoły, biurowce, centra handlowe to mniejsze lub większe pudełka. Niewielu z nas wyobraża sobie życie bez nich, już ich nie zauważamy, są dla nas jak powietrze - oczywiste i na co dzień niezbędne do życia. Jednak największym naszym pudełkiem jest nasz umysł, pełen lęków, ograniczeń, słabości. Często zdajemy sobie z nich sprawę, ale nie mam siły, żeby z nimi walczyć o siebie, o to, czego tak na prawdę pragniemy. O tych naszych pudełkach, ograniczeniach, życiu, miłości chciałem wam opowiedzieć w "Boxality" - mówił Egurrola.

W przedstawieniu - zwrócił uwagę reżyser - nie ma ani jednego dialogu. - Wszystko jest opowiedziane ruchem i ciałem - powiedział.

Muzykę do spektaklu skomponował Andrzej Smolik. - Faktycznie jest tak, że Agustin postawił przede mną duże wyzwanie na wielu poziomach. Pierwszy raz w życiu pisałem muzykę do tańca - powiedział kompozytor.

"Boxality" opowiada o bohaterce (w tej roli Julia Żytko), która odważyła się porzucić swoją codzienność i szukać prawdziwej miłości i akceptacji. "Życie jej nie oszczędza i płaci dużą cenę za opuszczenie swojego pudełka, swoich ograniczeń, swojego świata. Doświadcza odtrącenia, samotności i bólu a czasem nawet agresji. Otaczający ją ludzie są dla niej bezlitośni i zobojętniali, ponieważ jako jedyna próbuje być inna. (...) Dziewczyna jest odtrącona, świat jej nie chce, wręcz ją potępia i uniemożliwia znalezienie schronienia. Zmuszona jest ciągle biec, uciekać i szukać innej drogi. Ta jej droga staje się motywem nadrzędnym pokazującym jej wytrwałość i determinację. Dostrzegamy, że jest niezwykła, pełna piękna i siły. Czy znajdzie swoją miłość i świat bez ograniczeń? Czy w ogóle istnieje taki świat? A czy Ty go masz?" - czytamy w zapowiedzi spektaklu.

Egurrola podkreślił, że "wielką siłą napędową" byli także tancerze, z którymi pracował. - Doszedłem do wniosku, że muszę to też zrobić dla nich, bo są fantastyczni, ale bardzo często w tle, niewidoczni. Tworzą piękny obrazek dla gwiazd i koncertów, a są to bardzo utalentowani ludzie i chciałem ich wyciągnąć z tego tła i postawić na pierwszym miejscu - wyjaśnił.

Aktorzy występujący w przedstawieniu to tancerze z grupy Volt założonej i prowadzonej przez Agustina Egurrolę. Grupa tworzyła do tej pory oprawę taneczną podczas koncertów m.in. Edyty Górniak, Maryli Rodowicz, Beaty Kozidrak. Na scenie pojawią się tancerze: Julia Adamczyk, Karolina Dziemieszkiewicz, Paulina Kubicka, Adrianna Piechówka, Klaudia Sadło, Artur Golec, Bartosz Kołecki, Marcin Mielczarczyk, Tomasz Prządka oraz Julia Żytko.

Premiera "Boxality" odbędzie się 21 listopada w Teatrze Palladium w Warszawie.