"Ucho Prezesa" w "Milionerach": Internauci komentują

W ostatnim odcinku "Milionerów", wyemitowanym w TVN we wtorek, 7 marca, pojawiło się pytanie związane z serialem politycznym "Ucho Prezesa". Internauci komentują!

Hubart Urbański na planie "Milionerów" /TVN

"Milionerzy" wrócili na na antenę TVN 9 lutego 2017 roku po ponad sześciu latach przerwy. Prowadzącym show jest - tak jak przed laty - Hubert Urbański.

W ostatnim odcinku nowej serii pojawiło się pytanie warte 40 tysięcy złotych, związane z drugim odcinkiem "Ucha Prezesa".

Pytanie brzmiało: "Z jakim prezentem dla kota Prezesa wparował do gabinetu prezes telewizji w drugim odcinku serialu "Ucho Prezesa"? Dla tych, którzy uważnie śledzą odcinki serialu Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju, pytanie nie było zbyt trudne. Właściwa odpowiedź to... "dwa szczupaki".



W komentarzach na profilu programu "Ucho Prezesa" na Facebooku internauci zarzucają autorom pytań oraz stacji TVP zbyt duże upolitycznienie teleturnieju "Milionerzy".



To nie pierwszy zarzut o upolitycznienie programu.



Przypomnijmy, że w pierwszym odcinku nowej serii "Milionerów" najwięcej kontrowersji wzbudziło pytanie o to, co ogląda wieczorami Jarosław Kaczyński. Wśród możliwych odpowiedzi znalazły się kolejno A: NHL, B: monster trucki, C: rodeo, D: wrestling. Poprawna była oczywiście odpowiedź C, niemniej wiele osób poczuło się urażonych, a nawet oburzonych pytaniem dotyczącym prezesa Kaczyńskiego, mocno krytykując producentów programu za "upolitycznianie" "Milionerów".