Co dalej z serialem "Ucho Prezesa"?

"Będą jeszcze dwa sensacyjne odcinki. Potem wracamy, jak dobrze pójdzie, jesienią, z nowym sezonem" - zapowiedział w rozmowie z RMF FM Mikołaj Cieślak, członek Kabaretu Moralnego Niepokoju i odtwórca jednej z głównych ról w "Uchu Prezesa". W poniedziałek, 8 maja, na oficjalnym profilu serialu na Facebooku pojawiło się oświadczenie twórców produkcji w tej sprawie.

Robert Górski w serialu "Ucho Prezesa" /YouTube

Przypomnijmy, że 1 maja na Youtube pojawił się ostatni bezpłatny, 14. odcinek serialu "Ucho Prezesa", zatytułowany "Cały naród świętuje".

Reklama

Reklama

"Sekretariat i gabinet jeszcze nigdy nie gościły tylu wizytujących naraz. Ale powód ich obecności jest nie byle jaki - wszyscy przybyli po to, by świętować uroczystość najważniejszą z ważnych - imieniny prezesa. Pani Basia i Mariusz starają się zapanować nad wszystkimi, co okazuje się niełatwe, a Prezes próbuje poradzić sobie z wszechstronnymi hołdami" - tak tę część opisali twórcy "Ucha Prezesa".



To ostatni odcinek serialu opublikowany bezpłatnie na Youtube. Kolejne dwa będą dostępne wyłącznie na platformie Showmax Polska.



"Mówią, że wszystko, co dobre, szybko się kończy...

...ale z naszym serialem jest inaczej!" -

napisali 8 maja na swym profilu na Facebooku twórcy "Ucha Prezesa".

W ramach miłych wspomnień twórcy zamieścili galerię zdjęć, na których można zobaczyć, jak wygląda realizacja serialu "Ucho Prezesa" i charakteryzacja głównych bohaterów.



"Mamy dla Was galerię z planu naszego serialu - tak to było, kiedy kręciliśmy 1. sezon. Aż łza się w oku kręci" - napisali w swym oświadczeniu.

Premiera dwóch odcinków specjalnych odbędzie się w dwa kolejne czwartki, odpowiednio 11 i 18 maja. W oba czwartki na Youtube będzie można zobaczyć zwiastuny tych odcinków, jednak całe odcinki będą dostępne wyłącznie na platformie płatnej.



W rozmowie z RMF FM Mikołaj Cieślak, członek Kabaretu Moralnego Niepokoju i odtwórca roli Mariusza w "Uchu Prezesa", zapowiedział, że twórcy wrócą jesienią z nowym sezonem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mikołaj Cieślak o "Uchu Prezesa" w Porannej rozmowie RMF FM RMF

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Górski o "Uchu Prezesa": Ocieplam wizerunek prezesa, a chciałem dokuczyć RMF

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Górski o serialu "Ucho Prezesa": Nie spodziewałem się takiego sukcesu INTERIA.PL