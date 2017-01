Telekamery 2017: Marta Manowska z nagrodą dla programu "Rolnik szuka żony"

- Chyba jednak się nie spodziewałam. Cieszę się bardzo i dziękuję wszystkim, którzy nas doceniają - powiedziała Marta Manowska, która odebrała Telekamerę "Tele Tygodnia" 2017 dla produkcji "Rolnik szuka żony".

Marta Manowska z Telekamerą 2017 dla programu "Rolnik szuka żony" /AKPA

Magazyn "Tele Tydzień" już po raz 20. ogłosił wyniki plebiscytu Telekamery "Tele Tygodnia". Uroczysta gala odbyła się 30 stycznia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

Marta Manowska była nominowana w kategorii "osobowość telewizyjna", jednak musiała uznać w tym roku wyższość Martyny Wojciechowskiej, która zdobyła aż 50% wszystkich oddanych głosów. Jednak Manowska nie wyszła z gali całkowicie pokonana. Produkcja TVP "Rolnik szuka żony", której dziennikarka od trzech edycji jest prowadzącą, zdobyła Telekamerę jako najlepszy program rozrywkowy.

- To jest nasza druga Telekamera jako programu. To wspaniałe uczucie, że to ma sens. To, że widzowie wciąż są z nami jest nie do przecenienia - wyznała wzruszona Marta Manowska w rozmowie z Martą Podczarską z Interii.



- To że będziemy mieli takie poparcie, wcale nie było takie oczywiste. Dwa lata temu wkraczałam w ten świat trochę mi znany i trochę nieznany. Teraz mam takie poczucie, że jestem wśród przyjaciół i za to dziękuję - dodała.



Przed galą Telekamer Marta Manowska wcale nie była taka pewna, czy "Rolnikowi..." uda się powtórzyć ubiegłoroczny sukces, kiedy to po raz pierwszy otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy program rozrywkowy.



- Bardzo bym tego chciała. To jest wspaniały program, który zmienia ludzkie życie. Ten walor praktyczny, czyli czwarty ślub i drugie dziecko, które jest w drodze, to najbardziej cieszy. Nagroda jest zawsze nobilitacją. Każdy o tym myśli. Jak będzie, zobaczymy - odpowiedziała na pytanie Marty Podczarskiej, czy spodziewa się nagrody.

Marta Manowska przy okazji wyznała, że przygotowuje pewien projekt związany z programem "Rolnik szuka żony".

- Szykuję pewien projekt, który pozwoli mi być znowu bliżej z nimi [bohaterami programu "Rolnik szuka żony" - red.], ale nie mogę niczego zdradzić. Może się zdarzyć jeszcze tak, że nasze więzi się jeszcze zacieśnią - powiedziała dziennikarka.



Oto laureaci Telekamer "Tele Tygodnia" 2017 - kliknij tutaj!