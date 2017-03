Stefano Terrazzino: Iwona jest zakochana w tańcu

Od pierwszego odcinka zachwyca w "Tańcu z Gwiazdami" i udowadnia, że nie słysząc też można doskonale tańczyć. Iwona Cichosz, bo o niej mowa i jej taneczny partner Stefano Terrazzino, przygotowują na najbliższy odcinek show tango argentyńskie.

"Dla Iwony udział w programie to zupełnie nowe doznanie. Nie obraca się w show-biznesie jak pozostali uczestnicy" - tłumaczy Terrazzino.



"Z drugiej strony niesamowite jest to, że chociaż nie miała do czynienia z tańcem, z mediami, ze światem, w jakim ja żyję na co dzień, odnalazła się tu jak ryba w wodzie. Jest tak zakochana w tańcu, że zapomina o wszystkim dookoła. Jest bardzo skupiona na treningach" - dodaje tancerz.

Przypomnijmy, że Iwona Cichosz jest Miss Świata Głuchych 2016 oraz Miss Polski Głuchych z 2008 roku.



W poprzedni odcinku para Cichosz-Terrazzino otrzymała za swoją rumbę od jurorów aż 38 punktów. "Łzy w tym programie rezerwuję dla ciebie. Nie dlatego, że nie słyszysz, tylko dlatego, że pięknie tańczysz" - powiedziała do Cichosz Iwona Pavlović.



Zobaczcie fragment piątkowego występu Iwony i Stefano. Para zatańczy do tytułowej melodii z serialu "Z archiwum X".