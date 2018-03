Oscary 2018: Dla kogo statuetki?

W nocy z 4 na 5 marca (polskiego czasu) wręczone zostaną najważniejsze nagrody w świecie filmowym, czyli Oscary. Kto w tym roku ma największe szanse na statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej podczas jubileuszowej - 90. gali, którą podobnie jak przed rokiem poprowadzi Jimmy Kimmel?

W czyje ręce trafią w tym roku najważniejsze nagrody w filmowym świecie? /Kevin Winter /Getty Images

Aż trzynaście oscarowych szans ma "Kształt wody". Produkcja została nominowana w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, reżyseria i scenariusz oryginalny. Szanse na statuetki mają też gwiazdy filmu: Sally Hawkins za rolę pierwszoplanową i Octavia Spencer oraz Richard Jenkins za drugoplanowe. Dzieło Guillermo del Toro nominowano także za najlepsze zdjęcia, muzykę, montaż, dźwięk, scenografię, kostiumy i montaż dźwięku.



"Kształt wody" to nagrodzony Złotym Lwem na tegorocznym festiwalu filmowym w Wenecji najnowszy film twórcy wyróżnionego trzema Oscarami "Labiryntu fauna". Baśń dla dorosłych, której akcja rozgrywa się u szczytu zimnej wojny, w Stanach Zjednoczonych około roku 1962. Elisa (Hawkins) wiedzie monotonną, samotną egzystencję, a całą noc pracuje w pilnie strzeżonym, sekretnym laboratorium rządowym. Jej życie zmienia się na zawsze, gdy wraz z koleżanką z pracy, Zeldą (Spencer), odkrywa, że w laboratorium przeprowadzany jest otoczony ścisłą tajemnicą eksperyment, który zaważyć może na przyszłych losach świata.

Osiem nominacji do Oscara uzyskała "Dunkierka" Christophera Nolana. Produkcja, która opowiada o misji przeprowadzonej przez Brytyjczyków w czasie II wojny światowej, dzięki której 330 000 aliantów zostało uratowanych przed nacierającym oblężeniem nazistów, może dostać Oscary m.in. za najlepszy film i reżyserię. Produkcję doceniono także za muzykę, zdjęcia, montaż, dźwięk, montaż dźwięku i scenografię.

Jakiś czas temu okazało się, że kulisy powstawania obrazu kryją mroczny sekret. W trakcie prac nad produkcją mogły zostać naruszone prawa człowieka. Amerykańscy obrońcy tychże wystosowali apel o cofnięcie nominacji do nagród Akademii Filmowej. Wszystko za sprawą książki "Dunkirk: The Story Behind the Major Motion Picture", w której opisane zostały prace przy filmie. Jej autor, Joshua Levine, opisał bowiem sytuację, do której doszło przy powstawaniu scenografii - przy tworzeniu odbojnic według historycznego sposobu pracowali więźniowie. "Mam nadzieję, że producenci o tym wiedzą, bo zaoszczędzili na tym mnóstwo pieniędzy" - można przeczytać na łamach książki. Do cofnięcia nominacji oczywiście nie doszło, ale wybuchł ogromny skandal.



O jedną nominację mniej otrzymały "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri". Produkcja, której główną bohaterką jest kobieta walcząca o wykrycie sprawcy odpowiedzialnego za morderstwo jej córki, powalczy z dwiema wcześniejszymi o miano najlepszego filmu. Wyróżniono grającą w filmie Frances McDormand za rolę pierwszoplanową, a w rywalizacji o Oscara za męską rolę drugoplanową zmierzą się partnerujący jej Sam Rockwell i Woody Harrelson. Obraz uzyskał także nominacje za najlepszy scenariusz oryginalny, muzykę i montaż.

Sześć nominacji otrzymał "Czas mroku". Głównym bohaterem filmu Joe Wrighta jest premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill w przededniu podjęcia decyzji o przystąpieniu jego kraju do drugiej wojny światowej. Produkcja także powalczy o miano najlepszego filmu. Z kolei odtwórca głównej roli Gary Oldman jest faworytem w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy. Obraz nominowano także za najlepsze zdjęcia, kostiumy, scenografię oraz charakteryzację.

Pięć nominacji do Oscara uzyskał komediodramat "Lady Bird". Jego reżyserka Greta Gerwig jest dopiero piątą kobietą nominowaną w kategorii najlepszy reżyser (jako jedyna Oscara otrzymała Kathryn Bigelow za "The Hurt Locker. W pułapce wojny"). Aktorkę dla której jest to zaledwie drugi film, a pierwszy zrealizowany samodzielnie, nominowano także za najlepszy scenariusz oryginalny. Film ma szansę także na najważniejszego Oscara, a jego gwiazda 23-letnia Saiorse Ronan zmierzy się z McDormand i Hawkins w wyścigu o miano najlepszej aktorki. W drugoplanowym odpowiedniku tej kategorii powalczy z kolei Laurie Metcalf, wcielająca się w matkę tytułowej bohaterki.

Z McDormand, Hawkins i Ronan zmierzy się również piękna Margot Robbie, dla której jest to dopiero pierwsza nominacja do Oscara. Gwiazda "Wilka z Wall Street" w filmie "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" wcieliła się w kontrowersyjną łyżwiarkę figurową Tonyę Harding, podejrzewaną o zaplanowanie ataku na konkurującą z nią na lodzie Nancy Kerrigan. Produkcję nominowano także za najlepszy montaż, a wcielająca się w matkę tytułowej bohaterki Allison Janney jest faworytką w kategorii najlepsza rola drugoplanowa.

Na drugim biegunie w stosunku do Robbie znajduje się ostatnia z nominowanych w tej kategorii - Meryl Streep. Jedna z największych gwiazd kina została doceniona przez członków Amerykańskiej Akademii Filmowej już po raz 21! Aktorkę wyróżniono za główną rolę w najnowszym filmie Stevena Spielberga "Czwarta władza". Film przedstawia historię dwójki wydawców dziennika "The Washington Post" Katherine Graham (Streep) i Bena Bradlee (Tom Hanks), którzy stają na czele bezprecedensowego starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami, walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez cztery dekady ukrywanych przez najwyższe władze USA. Produkcja ma szansę także na Oscara w kategorii najlepszy film, ale zaledwie dwie nominacje to z pewnością porażka dla Stevena Spielberga.

Cieszą się za to z pewnością twórcy horroru "Uciekaj!", dosyć niespodziewanie nominowanego aż w czterech kategoriach, w tym za najlepszy film. Jego twórca Jordan Peele ma szanse na Oscara zarówno za najlepszą reżyserię, jak i scenariusz oryginalny, a odtwórca głównej roli Daniel Kaluuya został nominowany za najlepszą rolę pierwszoplanową. Oprócz Kaluuyi i Oldmana szansę na Oscara ma także kolejny czarnoskóry aktor Denzel Washington (“Roman J. Israel, Esq"), a także młodziutki Timothée Chalamet ("Tamte dni, tamte noce") i zdobywca trzech Oscarów Daniel Day-Lewis, dla którego rola w "Nici widmo" jest ostatnią w karierze. Przynajmniej tak aktor utrzymuje.

"Nić widmo" ma zresztą szansę na pięć innych Oscarów, w tym za najlepszy film. Nominowano także twórcę produkcji - Paula Thomasa Andersona w kategorii najlepszy reżyser oraz partnerującą Day-Lewisowi na planie Lesley Manville za żeńską rolę drugoplanową. Produkcja może dostać Oscary także za najlepszą muzykę i kostiumy.

Niespodzianką są aż cztery nominacje dla dramatu "Mudbound". Grająca w niej piosenkarka Mary J. Blige ma szansę na statuetkę za rolę drugoplanową. Ona także wykonuje nominowaną do Oscara piosenkę "Mighty River". Produkcję Dee Rees nominowano także za scenariusz oryginalny i zdjęcia. Ich autorka Rachel Morrison, która pracowała wcześniej m.in. przy takich projektach jak "Lada dzień", "Fruitvale" oraz "Cake", a w lutym na ekrany kin wejdzie "Czarna Pantera" Ryana Coglera, której również była operatorką, jest pierwszą autorką zdjęć nominowaną przez Akademię.



Ostatnia z produkcji, która ma szansę na najważniejszego Oscara - w tym roku nominowano dziewięć filmów - to dramat "Tamte dni, tamte noce". Statuetkę może również dostać wspomniany Timothée Chalamet, grający w filmie Luki Guadagnino główną rolę, a także pojawiająca się w produkcji piosenka "Mystery of Love". Nominację za najlepszy scenariusz oryginalny uzyskał ponadto weteran kina - 89-letni James Ivory, który mimo kilku szans, nigdy dotąd nie otrzymał statuetki.

Oscara może otrzymać również polsko-brytyjska animacja "Twój Vincent", pierwszy w historii film pełnometrażowy stworzony w pełni techniką malarską. Na statuetkę w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany mają szanse także filmy "Coco" Lee Unkricha i Adriana Moliny, "Fernando" Carlosa Saldanhy, "The Breadwinner" Nory Twomey oraz "Dzieciak rządzi" Toma McGratha. Ten pierwszy - faworyt w tej kategorii - może otrzymać Oscara także za najlepszą piosenkę.



Oscary 2018 - nominacje:

Najlepszy film:

“Tamte dni, tamte noce"

“Czas mroku"

“Dunkierka"

“Uciekaj!"

“Lady Bird"

“Nić widmo"

“Czwarta władza"

“Kształt wody"

“Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Najlepszy reżyser:

Christopher Nolan (“Dunkierka")

Jordan Peele (“Uciekaj!")

Greta Gerwig ("Lady Bird")

Paul Thomas Anderson (“Nić widmo")

Guillermo del Toro (“Kształt wody")

Najlepsza aktorka:

Sally Hawkins (“Kształt wody")

Frances McDormand ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri")

Margot Robbie (“Jestem najlepsza. Ja, Tonya")

Saoirse Ronan (“Lady Bird")

Meryl Streep (“Czwarta władza")

Najlepszy aktor:

Timothée Chalamet ("Tamte dni, tamte noce")

Daniel Day-Lewis (“Nić widmo")

Daniel Kaluuya (“Uciekaj!")

Gary Oldman (“Czas mroku")

Denzel Washington (“Roman J. Israel, Esq")

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Mary J. Blige (“Mudbound")

Allison Janney (“Jestem najlepsza. Ja, Tonya")

Leslie Manville (“Nić widmo")

Laurie Metcalf (“Lady Bird")

Octavia Spencer (“Kształt wody")

Najlepszy aktor drugoplanowy:

Willem Dafoe (“The Florida Project")

Woody Harrelson ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri")

Richard Jenkins (“Kształt wody")

Christopher Plummer (“Wszystkie pieniądze świata")

Sam Rockwell ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri")

Najlepszy scenariusz oryginalny:

“I tak cię kocham"

“Uciekaj!"

“Lady Bird"

“Kształt wody"

“Trzy billboard za Ebbing, Missouri"

Najlepszy scenariusz adaptowany:

“Tamte dni, tamte noce"

“The Disaster Artist"

“Logan"

“Gra o wszystko"

"Mudbound"

Najlepszy film nieanglojęzyczny:

“Fantastyczna kobieta" (Chile)

“Dusza I ciało" (Węgry)

“The Insult" (Liban)

“Niemiłość" (Rosja)

The Square" (Szwecja)

Najlepsze zdjęcia:

Roger Deakins (“Blade Runner 2049")

Bruno Delbonnel (“Czas mroku")

Hoyte van Hoytema (“Dunkierka")

Rachel Morrison (“Mudbound")

Dan Laustsen (“Kształt wody")

Najlepszy montaż:

“Baby Driver"

“Dunkierka"

“Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

“Kształt wody"

“Trzy billdoardy za Ebbing, Missouri"

Najlepsza muzyka:

Hans Zimmer (“Dunkierka")

Johnny Greenwood (“Nić widmo")

Alexandre Desplat (“Kształt wody")

John Williams (“Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi")

Carter Burwell (“Trzy billboardy za Ebbing, Missouri")

Najlepsza piosenka:

“Remember Me" (z filmu “Coco")

“Mystery of Love" (z filmu "Tamte dni, tamte noce")

“This Is Me" (z filmu “Król rozrywki")

“Mighty River" (z filmu “Mudbound")

“Stand Up For Something" (z filmu “Marshall")

Najlepsza pełnometrażowa animacja:

“Dzieciak rządzi"

"Coco"

“The Breadwinner"

“Ferdinand"

"Twój Vincent"

Najlepsza krótkometrażowa animacja:

“Dear Basketball"

“Garden Party"

“Lou"

“Negative Space"

“Revolting Rhyme"

Najlepszy pełnometrażowy dokument:

“Abacus: Small Enough to Jail""

“Faces Places"

“Ikar"

“Last Men in Aleppo"

“Strong Island"

Najlepszy krótkometrażowy dokument:

“Edith & Eddie"

“Heaven is a Traffic Jam"

“Heroin(e)"

“Knifeskills"

“Traffic Stop"

Najlepszy film krótkometrażowy:

“Dekalb Elementary"

“The 11 O'Clock"

“My Nephew Emmett"

“The Silent Child"

“All Of Us"

Najlepsze kostiumy:

“Piękna i Bestia"

“Czas mroku"

“Nić widmo"

“Kształt wody"

"Powiernik królowej"

Najlepsza scenografia:

“Piekna i Bestia"

“Blade Runner 2049"

“Czas mroku"

“Dunkierka"

‘Kształt wody"

Najlepsza charakteryzacja:

"Czas mroku"

“Powiernik królowej"

“Cudowny chłopak"

Najlepszy dźwięk:

“Baby Driver"

“Blade Runner 2049"

“Dunkierka"

“Kształt wody"

“Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"

Najlepszy montaż dźwięku:

“Baby Driver"

“Blade Runner 2049"

“Dunkierka"

“Kształt wody"

“Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"

Najlepsze efekty wizualne:

“Blade Runner 2049"

“Strażnicy Galaktyki 2"

“Kong: Wyspa czaszki"

“Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"

“Wojna o planetę małp"