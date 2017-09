"Co wiecie o swoich dziadkach?" [trailer]

USA, 2017

"Co wiecie o swoich dziadkach" to kontynuacja przebojowej komedii "Tata kontra tata" z 2015 roku. Tym razem ojciec Dusty (Mark Wahlberg) i ojczym Brad (Will Ferrell) łączą siły, by pokazać swoim dzieciom, czym są perfekcyjne święta Bożego Narodzenia. Szybko jednak ich nowo powstała przyjaźń... zobacz więcej