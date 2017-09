"#Supermodelka Plus Size": Pogodynka plus size?

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Program "#Supermodelka Plus Size" przyciągnął nie tylko dziewczyny marzące o zostaniu modelką, ale też… pogodynką plus size! Czy Gosia Krupa przekona jury do swojego talentu? Jak poradzi sobie nie tylko przed mapą pogody, ale też na wybiegu?