"Światło i cień" [trailer]

Turcja, Polska, Niemcy, Francja, 2016

"Światło i cień" to zmysłowy portret dwóch kobiet pozbawionych prawa do odkrywania siebie, do kochania i bycia kochanymi, a wszystko w kraju rozdartym między nowoczesnością i tradycją. Charyzmatyczna, żyjąca w pozornie udanym małżeństwie Chehnaz pracuje jako psychiatra w odległym nadmorskim... zobacz więcej