Robert Górski: Namawiam wszystkich do nieufności

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

„Namawiam wszystkich do nieufności, bo to tylko na dobre nam wszystkim wyjdzie, żeby nie wierzyć w ciemno w to, co nam suflują” – mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Górski. Autor serialu „Ucho prezesa” nie spodziewa się zaproszenia do prezesa Kaczyńskiego na spotkanie, jak to miało miejsce z byłym premierem Tuskiem. „Serial z Donaldem Tuskiem skończył się jak taka prawdziwa amerykańska produkcja, że odjechał do szczęśliwszego świata, a tutaj jesteśmy na samym początku. Padają oskarżenia, że ocieplam ten wizerunek (…).Przestałem czytać recenzje i to co się tam wypisuje na forach, no bo tak jak przez chwilę knajpa jest fajna i są sami mili goście, po chwili dresy się dowiadują, że też jest piwo i ciekawi ludzie i te knajpę zagarniają. Przestałem czytać, żeby nie zwariować”. Robert Mazurek pytał też o to, jak kabareciarz ocenia telewizję publiczną. „Włączyłem sobie ostatnio Wiadomości, żeby popatrzeć jak potraktują WOŚP. To było rzeczywiście dosyć zabawne, bo połowa tej relacji była poświęcona skokom narciarskim w Wiśle. Według „Wiadomości” najdalej skoczył prezydent Duda, dalej niż Stoch i wszyscy razem wzięci. To bardzo pocieszne” – ocenił.