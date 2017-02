Zmarła matka Stevena Spielberga

Nie żyje matka Stevena Spielberga, Leah Adler. Zmarła we wtorek, 21 lutego, w swoim domu w Los Angeles. Miała 97 lat.

Leah Adler (1920-2017) Getty Images

"Leah Adler zmarła w swoim domu, w otoczeniu rodziny" - poinformował magazyn "The Hollywood Reporter" rzecznik firmy produkcyjnej Stevena Spielberga Amblin Partners. "Będziemy ją pamiętać za głęboką, bezgraniczną miłość do ludzi, którzy ją otaczali" - dodał rzecznik.

Pozostawiła czworo dzieci - Stevena, Anne, Sue i Nancy, a także 11 wnuków i pięcioro prawnuków.

Steven Spielberg ("Lista Schindlera", "E.T.", "Bliskie spotkania trzeciego stopnia", "Jurassic Park", "Szczęki") był bardzo związany ze swoją matką. Często to właśnie jej przypisuje się fakt, że Spielberg zainteresował się filmem i reżyserią.

Leah Adler urodziła się 12 stycznia 1920 roku w Cincinnati. Jej matka była lingwistką, a ojciec gitarzystą klasycznym. Od dziecka grała na fortepianie, studiowała w Konserwatorium Muzycznym w Cincinnati.



W lutym 1945 roku Leah Adler poślubiła ojca Stevena Spielberga, Arnolda Meyera. Para miała czworo dzieci. Początkowo mieszkali w Cincinnati, następnie przenieśli się do New Jersey, a potem do Arizony. W 1964 roku para rozwiodła się, a Leah trzy lata później wyszła ponownie za mąż, za Berniego Adlera. Rodzina opuściła wtedy Arizonę i przeniosła się do Los Angeles, gdzie założyła koszerną restaurację o nazwie Droga Mleczna. Bernie Adler zmarł w 1995 roku.