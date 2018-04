Zmarł Isao Takahata, reżyser filmów animowanych

Nie żyje jeden z najwybitniejszych twórców japońskich filmów animowanych Isao Takahata. Artysta zmarł w piątek, 6 kwietnia, w Tokio. Miał 82 lata.

Isao Takahata (29 października 1935 - 6 kwietnia 2018)

O śmierci twórcy poinformowało studio Ghibi, z którym filmowiec współpracował od lat i którego był współzałożycielem. Wiadomość podała też w piątek, 6 kwietnia, japońska telewizja publiczna NHK.

Isao Takahata urodził się w 1935 r. Ukończył Uniwersytet Tokijski, następnie - mimo że nie miał doświadczeń w pracy rysownika i animatora - podjął pracę w studiu filmowym Toei Animation, gdzie zadebiutował filmem "Horus, książę Słońca". W 1979 r. powstał animowany serial telewizyjny "Ania z Zielonego Wzgórza", który przyniósł mu uznanie.

W okresie pracy w tym studio Takahato poznał Hayao Miyazakiego japońskiego reżysera filmów anime, rysownika i twórcę mangaka. Współpracował z nim jako producent przy filmie "Nausicaa z Doliny Wiatru".

W latach 80. Takahata i Miyazaki założyli studio Ghibi.

W 1981 r. Takahata stworzył komedię "Jarinko Chie", a w latach 1981-83 serial animowany pod tym samym tytułem, który liczył ponad 60 odcinków. W 1982 wyreżyserował film "Wiolonczelista Goshu" według opowiadania Kenjiego Miyazawy.

W okresie współpracy ze studiem Ghibi wyreżyserował dramat wojenny "Grobowiec świetlików" (1988), "Powrót do marzeń" (1991), "Szopy w natarciu" 1994) i serial komediowy "Rodzinka Yamadów" (1999). W 2013 r. wyreżyserował oparty na tradycyjnych motywach japońskich z okresu Heian (X w.) film animowany "Księżniczka Kaguya", który był nominowany do Oscara. Była to - zgodnie z deklaracją Takahaty - ostatnia jego produkcja.

