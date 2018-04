"Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego w Konkursie Głównym w Cannes

"Zimna wojna" – film laureata Oscara Pawła Pawlikowskiego - została zakwalifikowana do Konkursu Głównego festiwalu w Cannes. Polskie kino długo czekało na ten moment!

Kadr z filmu "Zimna wojna" /materiały prasowe

"Zimna wojna" - nowa produkcja Pawła Pawlikowskiego, zdobywcy Oscara za film "Ida" - powalczy o Złotą Palmę 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

To pierwsza od 37 lat polska produkcja, która znalazła się w Konkursie Głównym najważniejszej imprezy filmowej świata.

"Zimna wojna" opowiada historię wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią ze sobą być i jednocześnie nie mogą być bez siebie. W ich role wcielają się Tomasz Kot i Joanna Kulig, którym na ekranie partnerują Agata Kulesza i Borys Szyc.



Wydarzenia pokazane w "Zimnej wojnie" rozgrywają się latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.

Najnowszy film autora oscarowej "Idy" może być trzecim filmem polskiego reżysera, który sięgnie po Złotą Palmę w Cannes. Dotychczas główny laur imprezy zdobył w 1981 r. Andrzej Wajda, który otrzymał go za "Człowieka z żelaza". Natomiast w 2002 roku Roman Polański za polsko-francuską produkcję "Pianista".



Paweł Pawlikowski jest reżyserem i autorem scenariusza, napisał go wraz z nieżyjącym już Januszem Głowackim przy współpracy z Piotrem Borkowskim. Za scenografię do filmu odpowiadają Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński. Autorem zdjęć jest Łukasz Żal.

Zdjęcia do filmu powstały między styczniem a sierpniem 2017 roku. Ekipa kręciła film w Polsce, we Francji i Chorwacji. Producentem filmu jest Ewa Puszczyńska ze studia Opus Film, a dystrybutorem firma Kino Świat.

Film wejdzie do polskich kin w 2018 roku.

Zaproszenie do konkursu filmów krótkometrażowych w Cannes otrzymała też animacja "III". Film Marty Pajek jest jedynym polskim filmem w gronie filmów konkursowych zakwalifikowanych do głównego konkursu filmów krótkometrażowych.



12-minutowa animacja Pajek to sugestywna opowieść o relacji między dwójką kochanków. Kobieta i mężczyzna w średnim wieku spotykają się w poczekalni i natychmiast zbliżają się do siebie. On pomaga jej zdjąć ciężkie, czarne futro, pod którym ona jest naga. Tak rozpoczyna się wspólna gra polegająca na naprzemiennym uwodzeniu i obnażaniu się wzajemnie i która z czasem staje się coraz bardziej brutalna. "III" to portret kobiety w wyczerpującej relacji z mężczyzną, która przyciąga i odpycha z jednakową siłą. Film jest trzecią częścią tryptyku "Figury niemożliwe i inne historie".



Tegoroczny festiwal w Cannes odbędzie się w dniach 8-19 maja. Na czele jury stanie dwukrotnie nagrodzona Oscarem australijska aktorka Cate Blanchett.



Imprezę zainauguruje dramat "Wszyscy wiedzą" w reżyserii Asghara Farhadiego ("Rozstanie", "Klient"). Główne role w filmie grają hiszpańscy aktorzy Javier Bardem i Penelope Cruz, prywatnie małżeństwo. "Wszyscy wiedzą" (oryginalny tytuł brzmi "Todos Lo Saben") będzie dopiero drugim hiszpańskojęzycznym filmem w historii - po "Złej edukacji" (2004) Pedra Almodovara, który dostąpi zaszczytu otwarcia prestiżowego festiwalu w Cannes.

Światową premierę podczas majowego festiwalu będzie miał też "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie". Obraz w reżyserii Rona Howarda nie będzie jednak rywalizował z konkursowymi tytułami o Złotą Palmę. "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie" zaprezentowany zostanie w Cannes 10 dni przed oficjalną premierą obrazu, która zaplanowana jest na 25 maja.