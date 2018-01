"Wszystkie pieniądze świata": Szokująca dysproporcja na liście płac

Za 10 dodatkowych dni zdjęciowych na planie filmu 'Wszystkie pieniądze świata" Mark Wahlberg zainkasował czek w wysokości 1,5 mln dolarów. Partnerująca ma na ekranie Michelle Williams otrzymała za tę samą pracę niecały tysiąc dolarów. Szokującą dysproporcję na liście płac ujawnił raport "USA Today".

Michelle Williams i Mark Wahlberg w filmie "Wszystkie pieniądze świata' /materiały dystrybutora

Do realizacji dodatkowych ujęć na planie "Wszystkich pieniędzy świata: doszło w listopadzie 2017 po decyzji o usunięciu z filmu Kevina Spaceya.



Związane to było z aferą seksualną, jaka wybuchła wokół gwiazdora "Podejrzanych". W kuluarach mówiło się, że znakomicie ucharakteryzowany do roli Spacey ma za występ we "Wszystkich pieniądzach świata" szansę na trzeciego Oscara.



Sceny, w których pojawia się Spacey, musiały zostać nakręcone od nowa. Spaceya zastąpił 87-letni Christopher Plummer, laureat Oscara za "Debiutantów".

Reżyser Ridley Scott mówił po dokrętkach, że cała ekipa, włącznie z Plummerem, zgodziła się pracować za darmo.

Jeśli rewelacje "USA Today" okażą się prawdziwe, okaże się, że Williams otrzymała za swą prace jedynie 1% tego, co zarobił Mark Wahlberg.

Zdjęcie Mark Wahlberg i Michelle Williams na premierze filmu "Wszystkie pieniądze świata" / Getty Images

Nowy film Scotta to opowieść o porwaniu wnuka Jean Paula Getty’ego - najbogatszego człowieka świata, który bardziej niż rodzinę wydaje się kochać swoją fortunę.

Miliarder Jean Paul Getty jest znany z nieustępliwego charakteru i skąpstwa. Gdy grupa nieznanych sprawców porywa jego ukochanego wnuka i żąda wielomilionowego okupu, Getty odmawia zapłacenia choćby dolara. Zrozpaczona matka porwanego - Gail robi wszystko, by skłonić teścia do zmiany zdania, ale bez skutku. Czas ucieka, a po­rywacze zaczynają tracić cierpliwość. Życie chłopca wisi na włosku i nic nie wskazuje na to, że uda się jeszcze zapobiec tragedii. Wtedy do drzwi Gail puka tajemniczy mężczyzna twierdząc, że jest wysłan­nikiem Jean Paula Getty’ego, specjalizującym się w sprawach "nie do rozwiązania"...