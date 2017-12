"Wszystkie pieniądze świata": Christopher Plummer najbogatszym człowiekiem w historii

Miesiąc temu jego rolę grał zupełnie inny aktor. Teraz Christopher Plummer może zgarnąć Złoty Glob za rolę w filmie "Wszystkie pieniądze świata".

Christopher Plummer w filmie "Wszystkie pieniądze świata" /materiały dystrybutora

Po szokujących oskarżeniach Kevina Spaceya o molestowanie seksualne, twórcy postanowili wyrzucić go z obsady filmu "Wszystkie pieniądze świata" i nagrać jego sceny... na nowo. Główną rolę przejął Christopher Plummer i... od razu uzyskał nominację do Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego.



Zaplanowaną na koniec grudnia premierę przesunięto na 26 stycznia 2018.



W niedawnym wywiadzie dla "Vanity Fair" - w związku z premierą świątecznej opowieści "The Man Who Invented Christmas" - Plummer poruszył kwestię swojego nagłego angażu w produkcji "Wszystkie pieniądze świata". Aktor zagrał tam główną rolę, miliardera Jeana Paula Getty’ego.

"Uważam, że to, co go spotkało, jest bardzo smutne. Kevin to niezwykle utalentowany aktor. To przykra sprawa. Mogę powiedzieć tylko tyle. (...) Tak naprawdę nie chodzi tu o zastępstwo. Zaczynamy od nowa. Co prawda sytuacja jest smutna, ale co robić?" - wyznał aktor.

"Podziwiam Ridleya Scotta i jestem podekscytowany tym, że kręcę z nim film. Dawno temu brano mnie pod uwagę przy okazji tej roli, byłem więc z nią zaznajomiony. Ridley zgłosił się do mnie i się zgodziłem" - dodał.



Nowy film Scotta to opowieść o porwaniu wnuka Jean Paula Getty’ego - najbogatszego człowieka świata, który bardziej niż rodzinę wydaje się kochać swoją fortunę.

Miliarder Jean Paul Getty jest znany z nieustępliwego charakteru i skąpstwa. Gdy grupa nieznanych sprawców porywa jego ukochanego wnuka i żąda wielomilionowego okupu, Getty odmawia zapłacenia choćby dolara. Zrozpaczona matka porwanego - Gail robi wszystko, by skłonić teścia do zmiany zdania, ale bez skutku. Czas ucieka, a po­rywacze zaczynają tracić cierpliwość. Życie chłopca wisi na włosku i nic nie wskazuje na to, że uda się jeszcze zapobiec tragedii. Wtedy do drzwi Gail puka tajemniczy mężczyzna twierdząc, że jest wysłan­nikiem Jean Paula Getty’ego, specjalizującym się w sprawach "nie do rozwiązania"...



W rolach głównych, obok Christophera Plummera, zobaczymy także Michelle Williams oraz Marka Wahlberga.