Węże 2018: Nominacje dla nieudanych polskich filmów

Ogłoszono coroczne nominacje dla najgorszych polskich filmów i ich twórców. Na Węże największe szanse mają: "Botoks", "Labirynt świadomości", "Na układy nie ma rady", "PolandJA", "Szatan kazał tańczyć" i "Zerwany kłos". Laureatów poznamy na początku kwietnia.

PAW - Popkulturowa Akademia Wszystkiego (dawniej Akademia Węży) już po raz 7. ogłosiła nominacje do Węży - nagród przyznawanych nieudanym polskim filmom i ich twórcom.



Nagrody przyznawane są w 13 kategoriach. Nominacje mogą otrzymać filmy, które w poprzednim roku kalendarzowym miały swoją oficjalną premierę kinową i były wyświetlane na otwartych biletowanych seansach. O wyborze nominowanych decydują członkowie Popkulturowej Akademii Wszystkiego, którą tworzą ludzie działający zawodowo w obszarze szeroko pojmowanej kultury.

Najwięcej nominacji do Węży 2018 otrzymały filmy "PolandJa" i "Botoks", które zdobyły odpowiednio 11 i 10 szans na Węże i zdecydowanie zdominowały pierwszy ten etap tych zmagań. Ich konkurentami do tytułu najgorszego filmu roku będą: "Labirynt świadomości" (2 nominacje), "Na układy nie ma rady" (8 nominacji), "Szatan kazał tańczyć" (3 nominacje) i "Zerwany kłos" (6 nominacje). Sporo nominacji zdobyły też "Volta" (4 nominacje) i "Porady na zdrady" (3 nominacje).



Dotychczasowymi laureatami Wielkiego Węża były: "Smoleńsk" (2017), "Ostatni klaps" (2016), "Obce ciało" (2015), "Ostra randka" (2014), "Kac Wawa" (2013), "Wyjazd integracyjny" (2012).

Tegoroczne nominacje do Węży:

Wielki Wąż - najgorszy film:

"Botoks" - za bezwstydny produkt, żerowanie na niskich instynktach i sprzedawanie starych dowcipów jako faktów.

"Labirynt świadomości" - za zebranie w jednym filmie mnóstwa świetnych składników kina klasy C(amp) a potem nakręcenie z nimi nudnego snuja.

"Na układy nie ma rady" - za dzieło równie finezyjne, subtelne i zabawne jak jego tytuł.

"PolandJA" - za cudownie naiwne przekonanie, że jeśli się weźmie wielu aktorów i wymyśli dużo scenek to już powstanie film.

"Szatan kazał tańczyć" - za poszukiwania kina artystycznego, które tak bardzo nas nie przekonuje i nieustające próby rozbierania głównej bohaterki.

"Zerwany kłos" - za kino misyjne pozbawione elementarnych umiejętności warsztatowych na niemal każdym poziomie.

Najgorsza reżyseria:

Patryk Vega - "Botoks"

Konrad Niewolski - "Labirynt świadomości"

Christoph Rurka - "Na układy nie ma rady"

Juliusz Machulski - "Volta"

Witold Ludwig - "Zerwany kłos"

Najgorszy scenariusz:

Patryk Vega - "Botoks"

Piotr Czaja - "Na układy nie ma rady"

Cyprian T. Olencki/Dawid Kornaga/Sławomir Krawczyński/Maria Wojtyszko/Jakub Nieścierow - "PolandJA"

Katarzyna Rosłaniec - "Szatan kazał tańczyć"

Juliusz Machulski - "Volta"

Żenujący film na ważny temat:

"Botoks"

"Dwie korony"

"Mały Jakub"

"Zerwany kłos"



Najgorsza rola męska:

Szymon Bobrowski - "PolandJA"

Grzegorz Małecki - "Na układy nie ma rady"

Piotr Stramowski - "Botoks"

Andrzej Zieliński - "Volta"



Najgorsza rola żeńska:

Magdalena Berus - "Szatan kazał tańczyć"

Katarzyna Glinka - "Na układy nie ma rady"

Małgorzata Krukowska - "Totem"

Weronika Rosati - "Porady na zdrady"



Występ poniżej talentu:

Janusz Chabior - "PolandJA"

Roma Gąsiorowska - "PolandJA"

Jerzy Radziwiłowicz - "PolandJA"

Grażyna Szapołowska - "Botoks"

Bartek Topa - "Po prostu przyjaźń"

Najgorszy duet na ekranie:

Szymon Bobrowski i jego samochód - "PolandJA"

Katarzyna Glinka i Grzegorz Małecki - "Na układy nie ma rady"

Borys Szyc i pluszowy miś - "PolandJA"

Marieta Żukowska i Piotr Stramowski - "Botoks"



Najbardziej żenująca scena:

Kupowanie prezerwatyw w aptece - "Botoks"

Milowicz HISTERYCZNIE zabiega o pracę u Małeckiego - "Na układy nie ma rady"

Konfrontacja Olgi Bołądź z Andrzejem Zielińskim w pociągu - "Volta"

Seks z psem - "Botoks"

Subtelny product placement Berlinek - "Porady na zdrady"



Efekt specjalnej troski:

Płód po aborcji - "Botoks "

Przyklejane tatuaże - "Po prostu przyjaźń"

Wieś ze skansenu - "Zerwany kłos"

Wybuch bomby - "PolandJA"

Wypadek samochodowy - "PolandJA"



Najgorszy teledysk okołofilmowy:

Contra Mundum "Już dopala się ogień biwaku" - "Wyklęty"

Ania Dąbrowska "Porady na zdrady (Dreszcze)" - "Porady na zdrady"

Dempsey & Tune Seeker "Dwie korony" - "Dwie korony"

Zofia Nowakowska "Warto jest wierzyć" - "Zerwany kłos"

Popek, Sobota, Matheo "Totem" - "Totem"

Najgorszy plakat:

"Dwie korony"

"Na układy nie ma rady"

"PolandJ"

"Ptaki śpiewają w Kigali"

"Zerwany kłos"

Najgorszy przekład tytułu zagranicznego:

"American Made" - "Barry Seal: Król przemytu"

"Miss Sloane" - "Sama przeciw wszystkim"

"Once upon a Time in Venice" - "Jak dogryźć mafii"

"Rock’n’roll" - "Facet do wymiany"

"The Zookeeper’s Wife" - "Azyl"

Filmy z największą liczbą nominacji:

"PolandJA" - 11

"Botoks" - 10

"Na układy nie ma rady" - 8

"Zerwany kłos" - 6

"Volta" - 4

"Dwie korony" - 3

"Porady na zdrady" - 3

"Szatan kazał tańczyć" - 3

PAW - Popkulturowa Akademia Wszystkiego liczy dziś blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców, animatorów kultury i in. Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Nagrody Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii. Nazwa nagrody to hołd pomysłodawców dla legendarnej "Klątwy doliny Węży".