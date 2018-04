Weekend w kinie: Pół żartem, pół serio

Osiem filmów, w tym: zbierający znakomite recenzje horror "Ciche miejsce", bijąca rekordy popularności brytyjska komedia "Piotruś Królik", thriller "Nigdy cię tu nie było" - z nagrodzonym na festiwalu w Cannes scenariuszem i rolą Joaquina Phoeniksa, a także pełna śmiałych scen francuska komedia "Pół na pół", wchodzi w piątek, 13 kwietnia na ekrany polskich kin. Dzień później dołączy do nich jeszcze rodzima animacja "Basia".

Horror "Ciche miejsce" to nowy projekt uznanego aktora Johna Krasinskiego ("Hollarsowie"), który wraz ze swoją żoną, Emily Blunt, pojawia się też przed kamerą. Głównymi bohaterami filmu jest czteroosobowa rodzina zmuszona do porozumiewania się w całkowitej ciszy, bez używania najmniejszego dźwięku, po tym, jak tajemnicze istoty - reagujące na każdy dźwięk - zagrażają przetrwaniu ludzi. Świadomi zagrożeń, jakie generuje dźwięk, Abbotowie wypracowali swoje sposoby na utrzymanie bezpieczeństwa, tak np. poruszają się po ścieżkach, na których usypali piach, by nie było słychać kroków, zorganizowali nawet system świetlny, który umożliwia im komunikację na dalszych odległościach. Ponieważ Regan, córka Abbotów, jest głucha, nie musieli uczyć się języka migowego. Ale rodzinie z dwojgiem dzieci i trzecim w drodze nie jest łatwo. Aby przetrwać, muszą się komunikować na różnych poziomach...