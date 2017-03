Weekend w kinie: Bohaterowie, mordercy i strażnicy mocy

Aż dziewięć filmów wchodzi do kin w piątek, 23 marca. Wśród premierowych tytułów są: wzbudzający kontrowersje "Amok" Kasi Adamik, a także rozgrywający się w Polsce "Azyl" Niki Caro. Nie zabraknie także superprodukcji: thrillera science-fiction "Life" oraz ekranizacji kultowego serialu telewizyjnego "Power Rangers".

Zdjęcie Mateusz Kościukiewicz i Zofia Wichłacz w scenie z filmu "Amok" /materiały prasowe

Nowy film Katarzyny Adamik "Amok" został oparty na prawdziwej historii Krystiana Bali, którą żyły media na całym świecie. W wydanej w 2003 roku książce opisał on zbrodnię bardzo podobną do tej, o którą został później oskarżony! Sprawa Bali dała początek najgłośniejszemu procesowi poszlakowemu w historii Polski. Odrą dryfuje zmasakrowane ciało z pętlą u szyi i nóg. Po kilku dniach zostaje znalezione przez rybaków. Przerażające odkrycie zostaje nagłośnione przez media i trafia do wszystkich serwisów informacyjnych w kraju. Ofiarą okazuje się architekt Mariusz Roszewski, jednak winnych zbrodni nie udaje się odnaleźć i sprawa - z braku dowodów - trafia do policyjnego "archiwum X". Cztery lata później anonimowy donos wiąże zabójstwo Roszewskiego z fabułą powieści "Amok" autorstwa Krystiana Bali (Mateusz Kościukiewicz). Autentyczność doniesień postanawia zbadać inspektor Jacek Sokolski (Łukasz Simlat), dociekliwy funkcjonariusz z mroczną przeszłością.