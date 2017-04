"W sieci": O trudnych relacjach między Koreą Północną a Południową

21 kwietnia na ekrany polskich kin trafi najnowszy film Kim Ki-duka "W sieci".

Główny bohater filmu "W sieci" /materiały dystrybutora

"W sieci" przynosi przejmujące studium trudnych relacji między Koreą Północną a Południową. To historia człowieka, który przez niefortunny zbieg okoliczności, zostaje uwikłany w sieć podejrzeń o szpiegostwo. Prezentowany m.in. na festiwalach w Wenecji i w Toronto thriller wywołał falę dyskusji.



Nam Chul-Woo jest ubogim rybakiem wiodącym proste, ale szczęśliwe życie u boku żony i córki na północnym brzegu rzeki, która dzieli obie Koree. Codziennie łowi ryby w pobliżu newralgicznego punktu i straż graniczna zna go już na tyle dobrze, by ufać, że nie przekroczy niewidzialnej granicy na wodzie.



Pewnego dnia jednak sieć poławiacza wplątuje się w silnik łodzi i Nam nie może nic zrobić, by powstrzymać dryfowanie łajby na południe. Po dotarciu do brzegu, zostaje natychmiast zatrzymany przez południowokoreańskich żołnierzy. Ambitny oficer przesłuchujący uznaje rybaka za szpiega. Dla nieszczęśnika zaczyna się gehenna, która zdaje się nie mieć końca...