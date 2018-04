W Krakowie rozpoczyna się 11. festiwal Netia Off Camera

Ok. 200 tytułów i 300 projekcji filmowych znajdzie się w programie 11. międzynarodowego festiwalu kina niezależnego Netia Off Camera, który w piątek, 27 kwietnia, rozpoczyna się w Krakowie. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie wizyta Romana Polańskiego.

Dyrektorem festiwalu jest Szymon Miszczak /Damian Klamka / East News

Reżyser weźmie udział w polskiej premierze swojego najnowszego filmu pt. "Prawdziwa historia". Jak poinformowali na konferencji prasowej w piątek organizatorzy festiwalu, Polański najprawdopodobniej spotka się przed premierą z widzami w kinie Kijów.Centrum, jednak nie można jeszcze mówić o szczegółach.



Jak zaznaczył dyrektor festiwalu Szymon Miszczak, Off Camera ma nie tylko wspierać młodych, debiutujących reżyserów, ale i pokazywać widzom, że filmy można oglądać poza salami kinowymi - filmy można oglądać w miejscach niecodziennych, np. na dachach czy na barkach.

Projekcje niezależnych produkcji z całego świata odbywać się będą w kinie Kijów.Centrum, Kinie Pod Baranami, kinie Ars, Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Największą kinową przestrzeń plenerową przygotowano na pl. Szczepańskim. Oprócz tego filmy będą wyświetlane na brzegach Wisły, na barce pływającej po Wiśle, na dachu Międzynarodowego Centrum Kultury, na tarasach Herbewa, na dachu Hotelu Rubinstein.

Stałymi punktami w programie festiwalu są konkursy. Najważniejszy z nich to "Wytyczanie drogi" - międzynarodowy konkurs o Krakowską Nagrodę Filmową, która wynosi 100 tys. dolarów. Publiczność zobaczy debiuty oraz drugie filmy twórców z całego świata. Po raz pierwszy w historii festiwalu wśród 10 rywalizujących obrazów w konkursie znalazły się dwa polskie tytuły: "Wieża. Jasny dzień" Jagody Szelc oraz "Cicha noc" Piotra Domalewskiego.

Zwycięzcę "Wytyczania drogi" wyłoni międzynarodowe jury pod przewodnictwem Małgorzaty Szumowskiej.

Drugim konkursem jest Konkurs Polskich Filmów Fabularnych. Rywalizują w nim rodzime produkcje, które są "oryginalne i jednocześnie uniwersalne". 10 tytułów powalczy w nim o 300 tys. zł - Nagrodę Kulczyk Foundation.

Off Camera to także wydarzenia branżowe, zaplanowane w ramach sekcji Pro Industry. Uczestnicy festiwalu będą mogli zasięgnąć rady profesjonalistów - jak osiągnąć kinowy sukces? W tym roku tematem głównym będzie budowanie przyjaznych relacji z prywatnymi inwestorami. Off Camera Pro Industry odbędzie się między 30 kwietnia a 2 maja.

11. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Netia Off Camera potrwa do 6 maja. Centrum informacyjne festiwalu znajduje się w Pałacu pod Baranami.