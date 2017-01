W kinach w tym roku nowe filmy Wajdy, Kolskiego i Holland

"Powidoki" Wajdy, "Pokot" Holland i "Las, 4 rano" Kolskiego - to filmy, które zobaczymy w kinach w 2017 roku. Na ekranach pojawią się również nowe produkcje Scorsese, Sieriebriennikowa i Verhoevena.

Kadr z filmu Agnieszki Holland "Pokot", fot. Robert Pałka /materiały dystrybutora

Serię noworocznych premier rozpocznie w najbliższy piątek, 6 stycznia, "Honorowy obywatel", film wyróżniony m.in. na Festiwalu Filmowym w Wenecji nagrodą za najlepszą rolę męską (Oscar Martinez). Obraz w reż. Gastona Duprata i Mariano Cohna przedstawia historię pisarza, laureata Nagrody Nobla, wracającego po latach do rodzinnego miasteczka, które jest dla niego źródłem inspiracji. Tam ma odebrać medal Zasłużonego Obywatela Miasta.

Tego samego dnia publiczność zobaczy także, wyróżniony Nagrodą Publiczności na Festiwalu Filmowym w Locarno, film "Fritz Bauer kontra państwo" o rozliczaniu zbrodniarzy nazistowskich. Film, w reż. Larsa Kraumego, opowiada o ściganiu Adolfa Eichmanna, "architekta Holokaustu", którego podejmuje się prokurator żydowskiego pochodzenia.

W drugi piątek stycznia (13.01) na ekrany kin wejdą również wyczekiwane "Powidoki" w reż. Andrzeja Wajdy, film o ostatnich lata życia (1948-1952) malarza i teoretyka sztuki Władysława Strzemińskiego, który swój sprzeciw wobec doktryny socrealizmu opłacił dramatycznymi konsekwencjami. W roli Strzemińskiego wystąpił Bogusław Linda.

Również 13 stycznia do kin wejdą: "Konwój", thriller w reż. Macieja Żaka, w którym zagrali m.in. Janusz Gajos, Przemysław Bluszcz i Robert Więckiewicz; oraz "Ja, Olga Hepnarova" - film biograficzny w reż. Petra Kazdy i Tomasza Weinreba opowiadający o ostatniej w Czechosłowacji kobiecie skazanej na karę śmierci. 10 lipca 1973 r. Hepnarova (Michalina Olszańska) celowo wjechała wynajętą ciężarówką w grupę ludzi stojących na przystanku tramwajowym, zabijając 8 osób i raniąc 12 kolejnych.

W kolejny piątek, 20 stycznia, widzowie zobaczą nominowany do 7 złotych Globów - m.in. w kategoriach najlepsza komedia lub musical, najlepszy reżyser i najlepsza muzyka - "La La Land". Film, w reż. Damiena Chazelle jest historią Sebastiana (Ryan Gosling), pianisty jazzowego, który zakochuje się w początkującej aktorce (Emma Stone).

W lutym "Milczeniem" - filmem, którego akcja dzieje się w XVII wieku - przypomni się publiczności Martin Scorsese. Obraz, nad którym reżyser pracował prawie trzy dekady, opowiada historię dwóch jezuickich księży, którzy przybywają do ogarniętej prześladowaniami i przemocą Japonii, by odnaleźć dawnego mentora oraz głosić Słowo Boże. Film z Andrew Garfieldem, Adamem Driverem i Liamem Neesonem jest oparty na powieści Shusako Endo i inspirowany autentycznymi wydarzeniami.

2017 r. przyniesie także premierę nowego filmu Jana Jakuba Kolskiego. "Las, 4 rano" to opowieść o mężczyźnie, który wydaje się królem życia - ma pieniądze, władzę, kobiety i narkotyki. Niespodziewanie znika porzucając pracę w korporacji. Ponownie spotykamy go kilka lat później - w lesie, o czwartej rano. Forst (Krzysztof Majchrzak) jest na wpół zdziczałym dziadem leśnym, mieszkającym w wykopanej przez siebie ziemiance i żywiącym się mięsem skłusowanej zwierzyny. Pewnego dnia spotyka 13-letnią Jadzię, która zmusza go, aby kolejny raz zmienił swoje życie.



Wśród tegorocznych premier znalazła się też austriacko-niemiecka "Toni Erdmann", zwyciężczyni w 5 kategoriach ubiegłorocznej Europejskiej Nagrody Filmowej - m.in "najlepszy europejski film roku" oraz "najlepszy europejski reżyser roku". Najnowszy film Maren Ade ("Wszyscy inni") to historia napiętych relacji między Ines - trzydziestoletnią śmiertelnie poważną menadżerką, a Winfredem - jej nieustannie wygłupiającym się ojcem.



W 2017 r. na ekrany kin wejdą także 3 nowe filmy Ewana McGregora: wyreżyserowana przez niego "Amerykańska sielanka" - opowieść o rodzinie, której szczęśliwe życie kończy się, gdy w mieście dochodzi do zamachu terrorystycznego - a także dwie produkcje, w których zagrał - "T2: Trainspotting" druga część kultowego filmu lat 90. XX wieku, w której poznamy dalsze losy Marka Rentona, oraz "Piękna i Bestia", w której McGregor wystąpił obok m.in. Emmy Watson.

Magdalenę Boczarską zobaczymy w roli Michaliny Wisłockiej, najsłynniejszej seksuolożki czasów PRL-u. Reżyserką "Sztuki kochania", w której zobaczymy też m.in. Eryka Lubosa, Jaśminę Polak, Karolinę Gruszkę i Arkadiusza Jakubika, jest Maria Sadowska. Premiera 27 stycznia.

Natalie Portman przybliży widzom z kolei jedną z pierwszych dam Ameryki. W "Jackie" zobaczymy ją jako Jacqueline Kennedy, bezpośrednio po zabójstwie jej męża, prezydenta Johna F. Kennedy'ego 22 listopada 1963 r. Film w reż. Pablo Larraina na podstawie scenariusza Noaha Oppenheima doceniono do tej pory m.in. na MFF w Wenecji.

Filmową biografię "Maria Skłodowskiej-Curie" w reż. Marie Noelle, z Karoliną Gruszką w roli tytułowej i z udziałem m.in. Izabeli Kuny oraz Daniela Olbrychskiego zobaczymy 3 marca.

Pod koniec lutego do polskich kin wejdzie "Pokot", nowy film Agnieszki Holland. Główną bohaterką produkcji, której scenariusz powstał na motywach powieści Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych", jest mieszkająca w Sudetach emerytowana inżynierka, astrolożka z zamiłowania i wegetarianka, Janina Duszejko. "Pewnej zimowej nocy odnajduje ciało swojego sąsiada kłusownika. Jedyne ślady, które znajdowały się wokół jego domu, to ślady saren. Duszejko, widząc niemoc policji, rozpoczyna własne, niekonwencjonalne śledztwo" - zapowiadają film twórcy.

W marcu zobaczymy w kinach "Wyklętego" - film Konrada Łęckiego o członkach zbrojnego podziemia niepodległościowego, walczących z tzw. władzą ludową. Na ekranie zobaczymy m.in. Janusza Chabiora jako ministra bezpieki, a także Marcina Kwaśnego, Jerzego Zelnika, Olgierda Łukaszewicza, Piotra Cyrwusa i Marka Siudyma.

Amerykański producent odpowiadał za powstanie "Azylu. Opowieści o Żydach ukrywanych w warszawskim zoo", którego premiera planowana jest na 24 marca. Niki Caro, reżyserka filmu, przypomina państwa Żabińskich, którzy w trakcie drugiej wojny światowej próbowali ocalić setki ludzi i zwierząt. W międzynarodowej obsadzie "Azylu" znalazła się polska aktorka, Magdalena Lamparska.

Na przybliżenie w filmie wydarzenia historycznego porwał się także Christopher Nolan, który postanowił opowiedzieć widzom wydarzeniach z 1940r. - ewakuacji aliantów z Dunkierki. "Dunkierkę" z m.in. Tomem Hardy'm zobaczymy na ekranach kin w drugiej połowie roku.

W grafiku premier 2017 r. znalazł się także "American Honey", uhonorowany Nagrodą Jury w Cannes obraz brytyjskiej reżyserki Andrei Arnold będący "nowoczesnym kinem drogi o poszukiwaniu swojego miejsca w życiu i cenie, jaką trzeba za to zapłacić". W kinach od ostatniego dnia marca.

Na ekrany wejdą też m.in. nowy obraz Kiriłła Sieriebriennikowa ("Uczeń"), najnowsza produkcja Paula Verhoevena ("Elle"), film Bena Afflecka o prohibicji ("Nocne życie") oraz "Skazana" z Sophie Marceau w roli głównej.

W 2017 roku w kinach zobaczymy także VIII epizod "Gwiezdnych wojen", kolejną część "Piratów z Karaibów" ("Zemsta Salazara") oraz dwa filmy z Vinem Dieslem - "xXx: Reaktywację" i "Szybkich i wściekłych 8".