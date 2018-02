Urodziny Lary Croft

Lara Croft, pomimo że obecnie ma twarz niespełna 30-letniej Alicii Vikander ("Ex-machina", "Dziewczyna z portretu"), obchodzi właśnie swoje pięćdziesiąte urodziny! Najnowsza odsłona "Tomb Raidera" w kinach pojawi się 6 kwietnia, ale fani Lary mogą już dziś gratulować bohaterce okrągłego jubileuszu.

Alicia Vikander na plakacie filmu "Tomb Raider" /materiały dystrybutora

Lara Croft urodziła się bowiem 14 lutego 1968 roku w mieście Wimbledon w Anglii, jako córka lorda. Odebrała staranne wykształcenie, lecz zamiast, jak inne panny z jej sfery, wyjść bogato za mąż i wieść luksusowe życie, odkryła w sobie żyłkę podróżniczki i zamiłowanie do przygód... Głosu użyczały jej w grach m.in. Minnie Driver i Angelina Jolie, a w Polsce Karolina Gorczyca. Na ekranie wcieliły się w nią, poza Angeliną Jolie i - współcześnie - Alicią Vikander, także Rachel Appleton i Sofía Vergara (w reklamach).

Skoro Larze stuknęła pięćdziesiątka, warto przypomnieć, że jej znakami szczególnymi są dwie Beretty 9 mm; jej ulubione zespoły muzyczne to U2 i Nine Inch Nails, a ulubiony film to "Wrath of God". Tak było w każdym razie w 1996 roku, gdy Lara po raz pierwszy pojawiła się w grze z serii "Tomb Raider". Ale że panna Croft się nie starzeje, należy przypuszczać, że niewiele się w tych kwestiach zmieniło. Tymczasem czekamy na najnowszą wersję przygód jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowej popkultury!

Lara Croft to niepokorna córka zaginionego przed laty ekscentrycznego podróżnika. Teraz, jako 21-letnia kobieta, podąża własną ścieżką, odmawiając spełnienia woli ojca, który chciał dla niej spokojnego życia. Zostawia wszystko za sobą i udaje się w ostatnie znane miejsce jego pobytu. Poszukując śladów, musi odnaleźć osławiony grobowiec na mitycznej wyspie u wybrzeży Japonii. Jeśli nie przezwycięży swoich lęków, może nie przeżyć niezwykle niebezpiecznej wyprawy. Jak wiele poświęci, by poznać tajemnicę zniknięcia ojca i zyskać miano tomb raidera?