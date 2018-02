Urodzinowa Magdalena Cielecka

Magdalena Cielecka we wtorek świętuje 46. urodziny. Czego życzyć aktorce? "Szczęścia" - przekonuje gwiazda.

Magdalena Cielecka zdecydowanie nie wygląda na swój wiek /Jarosław Antoniak /MWMedia

Magdalena Cielecka urodziła się 20 lutego 1972 roku w Myszkowie. Aktorka znana jest m.in. z filmów "Zakochani", "Zjednoczone stany miłości", "Wenecja" czy "Córki dancingu" oraz seriali: np. "Hotel 52" czy "Czas honoru".



Czego życzyć aktorce, czego brakuje jej do szczęścia? "Nie wiem, czy czegoś brakuje mi do szczęścia, ale życzyć trzeba po prostu szczęścia. W tym zawiera się i zdrowie, i praca, i bliscy, i powodzenie, i jakiś taki spokój oraz wolność. W tym jest wszystko, więc po prostu szczęścia" - mówi PAP Life Cielecka.

Cielecka - która wraz z aktorką Mają Ostaszewską stworzyła ambasadorską kolekcję biżuterii - przyznaje, że błyskotki to dobry pomysł na prezent, pod pewnym warunkiem... "Trzeba dobrze znać obdarowywaną osobę, ponieważ tylko wtedy ma to sens. Wówczas wiemy, co takiej osobie się podoba, wiemy, co ją cieszy" - zauważa.

Aktorka przyznaje, że na co dzień raczej nie chodzi w biżuterii, ponieważ zazwyczaj jest w pracy. "Moje bohaterki ubierane są w garderobie. Na planie to nie jestem ja, to nie są moje rzeczy, więc biżuteria dana jest mi razem z kostiumem" - tłumaczy i zaznacza, że bardzo lubi zakładać biżuterię na wyjścia. "Biżuterię zakładam najczęściej na wieczór albo żeby podkreślić okazję" - kwituje.