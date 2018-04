Twórcy "Jesteś Bogiem" zrealizują film o Krzysztofie Komedzie

Studio Naima Film przygotowuje film o legendarnym kompozytorze jazzowym i pianiście Krzysztofie Komedzie Trzcińskim. Za kamerą stanie Leszek Dawid, twórca filmu "Jesteś Bogiem".

Zdjęcie Krzysztofa Komedy i Marka Hłaski pochodzące z archiwum prywatnego Tomasza Lacha /materiały prasowe

W 2019 roku minie 50 lat od tragicznej śmierci jednego z najbardziej utalentowanych polskich kompozytorów muzyki filmowej, Krzysztofa Komedy. Artysta skomponował muzykę do ponad 60 filmów, wśród których są takie tytuły, jak: "Nóż w wodzie", "Dziecko Rosemary" i "Dwaj ludzie z szafą", "Matnia" Romana Polańskiego, "Niewinni czarodzieje" Andrzeja Wajdy, "Do widzenia, do jutra" Janusza Morgensterna, "Prawo i pięść" Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego, "Ręce do góry" i "Bariera" Jerzego Skolimowskiego. To właśnie muzyka filmowa, zwłaszcza do filmów Polańskiego, otworzyła Komedzie drzwi do międzynarodowej kariery. "Kołysanka" z "Dziecka Rosemary" jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych motywów muzycznych w historii światowego filmu.



Reklama

Po pięciu latach pracy, film wszedł w fazę realizacji. Oryginalny scenariusz pisze Łukasz M. Maciejewski, scenarzysta filmu "Czerwony pająk", laureat konkursu Hartley-Merrill za scenariusz pt. "Waszyński". Konsultantem filmu jest Tomasz Lach, syn Zofii Komedowej Trzcińskiej, autor książek poświęconych kompozytorowi. Film wyreżyseruje Leszek Dawid, twórca "Jesteś Bogiem", "Ki", serialu "Pakt" a także powstającego obecnie filmu fabularnego "Broad Peak". Producentami są Wojciech Kabarowski i Jerzy Kapuściński (Naima Film), którzy wcześniej pracowali z Leszkiem Dawidem przy "Jesteś Bogiem". Współfinansującym przygotowanie filmu jest Canal+.

- Akcja filmu rozpoczyna się w chwili, kiedy Komeda decyduje się porzucić laryngologię na rzecz muzyki. To kluczowy moment w jego karierze - mówi Łukasz M. Maciejewski. - Gdyby Komeda nie zdecydował się wówczas na ten wybór, światowy jazz straciłby jedno z najważniejszych nazwisk XX wieku. Kluczem do zrozumienia filmu jest uniwersalna, czytelna pod każdą szerokością geograficzną historia miłości przeplatająca się z pasją tworzenia.

- Historia Komedy to świetny materiał na film o burzliwych latach 60., fermencie muzycznym i wielkich osobowościach straconego pokolenia: Komeda, Hłasko, Abratowski, Frykowski, Niziński.... - mówi Leszek Dawid. - Wszyscy odeszli tragicznie i zbyt wcześnie.

- Mam zaufanie do Leszka Dawida i jego ekipy - mówi Tomasz Lach. - Bardzo podoba mi się sposób, w jaki Leszek Dawid postrzega postać artysty, cenię warstwę poetycką, którą widzę w jego filmach. Ta ekipa ma świetny pomysł na film. Z pewnością uda jej się doprowadzić do jego powstania.

Premiera produkcji przewidywana jest na koniec 2020 roku.