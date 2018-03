"Twarz" Małgorzaty Szumowskiej: Premiera w Krakowie

Krakowscy widzowie będą mogli jako pierwsi obejrzeć najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej "Twarz". Pokaz produkcji, nagrodzonej na tegorocznym Berlinale Srebrnym Niedźwiedziem - Grand Prix Jury, odbędzie się 4 kwietnia w kinie Kijów.Centrum.

Małgorzata Szumowska ze Srebrnym Niedźwiedziem na Berlinale 2018 AFP

Pierwszy polski pokaz filmu "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej odbędzie się w Krakowie. W premierze wezmą udział twórcy filmu i aktorzy.

Tuż po świętach wielkanocnych, w środę, 4 kwietnia, o godz. 20:00, w kinie Kijów.Centrum pojawią się między innymi: Mateusz Kościukiewicz - odtwórca głównej roli oraz krakowscy aktorzy, którzy brali udział w produkcji "Twarzy" - Anna Tomaszewską, Iwona Bielska, Agnieszka Podsiadlik i Roman Gancarczyk.

Na seans Krakowskie Biuro Festiwalowe, koproducent filmu "Twarz", zaprasza mieszkańców Krakowa. Zaproszenia na film, które będą biletami wstępu, trafią do dwóch krakowskich punktów InfoKraków: Powiśle 11 i ul. św. Jana 2 w przyszłym tygodniu.

"Twarz" Małgorzaty Szumowskiej otrzymała 24 lutego 2018 roku Srebrnego Niedźwiedzia - Grand Prix Jury festiwalu filmowego w Berlinie. Reżyserka odbierając statuetkę podkreśliła, że "Twarz" jest filmem o problemach palących nie tylko Polskę i Europę, ale cały świat.

"Twarz" to współczesna baśń o człowieku, który stracił twarz w wypadku. Po nowatorskiej operacji wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą jak go traktować. Staje się dla nich kimś obcym.

W roli głównej zobaczymy Mateusza Kościukiewicza ("Wszystko co kocham", "W imię", "Matka Teresa od kotów", "Amok"), któremu partnerować będą: Agnieszka Podsiadlik (nominowana w zeszłym roku do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego za występ w filmie "Baby Bump") i debiutująca na dużym ekranie Małgorzata Gorol (laureatka prestiżowych nagród teatralnych, między innymi Nagrody im. Leona Schillera).

Za zdjęcia i montaż odpowiadają kolejno stale współpracujący z Małgorzatą Szumowską - Michał Englert i Jacek Drosio. Scenografia to dzieło Marka Zawieruchy ("Wołyń", "W imię...", "Róża"), kostiumy - Katarzyny Lewińskiej ("Body/Ciało", "Córki Dancingu", "Disco Polo") i Julii Jarży ("Body/Ciało", "W imię...", "33 sceny z życia"), zaś charakteryzacja - Waldemara Pokromskiego ("Maria Skłodowska-Curie", "Wałęsa. Człowiek z nadziei", "Katyń"). W filmie wykorzystane zostały utwory zespołu Metallica.

Małgorzata Szumowska to laureatka wielu międzynarodowych nagród. "Twarz" to jej kolejny film pokazany na Berlinale po "W imię...", nagrodzonym w 2013 roku m.in. nagrodą Teddy przyznawaną filmom o tematyce LGBT, oraz "Body/ciało" wyróżnionym trzy lata temu Srebrnym Niedźwiedziem dla Najlepszego Reżysera. Szumowska była również trzykrotnie była nominowana do Europejskich Nagród Filmowych, otrzymała

także Nagrodę Publiczności za najlepszy film europejski ("Body/Ciało").

"Twarz" pojawi się na ekranach polskich kin 6 kwietnia.