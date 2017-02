Trzecia część "Listów do M." w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrków Trybunalski kolejny raz zagra w filmie. Od poniedziałku, 27 lutego, w mieście kręcone są zdjęcia do trzeciej części filmowej serii "Listy do M.", jednej z najbardziej kasowych produkcji ostatnich lat.

Tomasz Karolak podczas zdjęć do filmu "Listy do M. Czas niespodzianek" w Piotrkowie Trybunalskim /Adam Staśkiewicz /East News

Zdjęcia do trzeciej części filmu "Listy do M." ruszyły kilka tygodni temu, a od poniedziałku do czwartku ekipa filmowa przeniosła się do Piotrkowa Tryb. "Nasze miasto bardzo przypadło do gustu twórcom filmu, dlatego zdecydowali się nagrywać tutaj kilka scen" - informuje Jarosław Bąkowicz z piotrkowskiego magistratu.

Zdjęcia kręcone są w różnych częściach miasta m.in. na Rynku Trybunalskim, uliczkach Starówki czy na dworcu kolejowym. W związku z pracami ekipy filmowej w kilku miejscach mieszkańcy muszą liczyć się ze zmianą organizacji ruchu. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę oraz stosowanie się do oznakowania - apeluje Bąkowicz.

"Listy do M" to jeden z największych kasowych hitów w historii polskiego kina. Pierwszą część komedii obejrzało w kinach w 2011 r. ponad 2,5 mln widzów, drugą część z 2015 r. - niemal 3 mln. Reżyserem trzeciej części "Listy do M. Czas niespodzianek" jest Tomasz Konecki, a autorem zdjęć Marian Prokop.

W filmie pojawią się m.in. Magdalena Różczka, Borys Szyc, Danuta Stenka, Andrzej Grabowski, Stanisława Celińska, Zbigniew Zamachowski, a także znani z poprzednich części: Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant czy Piotr Adamczyk.