"Top Gun: Maverick": Tom Cruise na pierwszym zdjęciu z planu

Ruszyły zdjęcia do drugiej części kultowego obrazu "Top Gun". W "Top Gun: Maverick" ponownie zobaczymy Toma Cruise'a, który właśnie podzielił się z fanami pierwszym zdjęciem z planu.





"Top Gun" z 1986 roku uczynił z Toma Cruise’a gwiazdę pierwszej wielkości. Premiera drugiej części zaplanowana jest na 12 lipca 2019 . Cruise ponownie wcieli się w postać Mavericka (tak też zatytułowany jest sequel - "Top Gun: Maverick").



Zrobię wszystko, by w użyć przy produkcji tego filmu możliwie jak najmniej technologii CGI (obrazy generowane komputerowo). Zawsze staram się wyciągnąć z możliwości kamery tak wiele, jak tylko się da" - opowiada Joseph Kosinski, reżyser kontynuacji kultowego obrazu "Top Gun".



To nie pierwsza współpraca Kosinskiego i Cruise’a, wcześniej spotkali się na planie "Niepamięci".

"'Top Gun: Maverick' będzie innym filmem, bo zmieniły się czasy" - kontynuuje Kosinski.



"Marynarka wojenna wygląda dziś inaczej niż w 1986 roku. Wtedy przez 15 czy 20 lat nie trwały żadne działania wojenne. Dlatego ton tamtej historii jest zupełnie inny od tego, co pokażemy. Marynarka wojenna jest w stanie wojny od 20 lat. To po prostu zupełnie inny świat, więc nie możemy pokazywać tego, co było kiedyś. Chcę powtórzyć klimat tamtego filmu, pokazując jednak jak wygląda doświadczenie pracy pilota dziś i jak to jest, kiedy siedzisz za sterami myśliwca" - mówi reżyser.