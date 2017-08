Tom Cruise doznał kontuzji podczas nieudanego kaskaderskiego skoku na planie szóstej części "Mission: Impossible".

Tom Cruise podczas nieudanego skoku na planie "Mission: Impossible 6" /MEGA /Agencja FORUM

Do zdarzenia doszło w sobotę w Londynie. Podczas jednej ze scen, w której bohater Cruise'a miał przeskoczyć między budynkami, aktorowi nie udało się doskoczyć do dachu i uderzył w ścianę. Całość wyglądała dość groźnie, gwiazdor został wciągnięty do góry przy pomocy zabezpieczającego mechanizmu. Na razie brak informacji dotyczących szegółów odniesionej przez niego kontuzji.



Cruise znany jest z tego, że wiele kaskaderskich ewolucji wykonuje na planie bez pomocy specjalistów.W poprzedniej odsłonie "M:I" Cruise wzbijał się w powietrze na skrzydle startującego samolotu.



Reżyserią, scenariuszem i produkcją szóstej części cyklu zajmie się Chris McQuarrie, twórca "Mission: Impossible - Rogue Nation".

W obrazie zobaczymy aktorów znanych fanom serii: Michelle Monaghan, Rebekę Ferguson, Vinga Rhamesa, Simona Pegga, Aleka Baldwina i Seana Harrisa. W filmie pojawią się też nowe twarze: Henry Cavill, Vanessa Kirby i Sian Brooke.



Przypomnijmy, że seria "Mission: Impossible" jest jedną z najbardziej dochodowych w historii kina. Pięć dotychczasowych filmów zarobiło na świecie ponad 2,7 mld dolarów.

Premiera filmu "Mission: Impossible 6" zapowiadana jest na lipiec 2018.