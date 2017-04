​"The Narrow World": Obcy na Ziemi

​"The Narrow World" to zrealizowana z rozmachem krótkometrażowa produkcja, opowiadająca o pojawieniu się Obcego na Ziemi. Zdjęcia do filmu zrealizowała polska operatorka Magdalena Górka ("Paranormal Activity 3", "Joaquin Phoenix: Jestem, jaki jestem", "Jack Strong").

Kadr z filmu "The Narrow World" / Papaya Films /materiały prasowe

Reżyserem i autorem scenariusza "The Narrow World" jest Brent Bonacorso, twórca m.in. krótkich metraży i teledysków ("Unconditionaly" Katy Perry). Film koprodukował polski dom produkcyjny Papaya Films.



Ogromnych rozmiarów niezidentyfikowany obiekt pojawia się w Los Angeles. Obcy przemieszcza się niespiesznie, obserwuje morze, przygląda się ludziom. Cały świat z zapartym tchem śledzi poczynania przybysza, który nie dąży do kontaktu, nie reaguje na militarne zaczepki, nie wyrządza krzywdy, nic od nikogo nie chce.

Niezwykły fenomen komentują w filmie zarówno mieszkańcy miasta jak i specjaliści w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz psychologii. Jedni widzą w nim wyczekiwane na Ziemi objawienie odległej cywilizacji, inni dzięki niezwykłej wizycie chcą dowiedzieć się więcej o tajemnicach ludzkiej natury.



Produkcja Brenta Bonacorso nawiązuje do motywów pojawienia się obcej cywilizacji na Ziemi i zrealizowana jest w konwencji paradokumentu. Postać tajemniczego gościa przypomina nieco bohaterów serii o Transformersach, przywołuje również na myśl potwory, takie jak Godzilla.



"Fantastyczne potwory są zwykle metaforami albo zewnętrznej, nieznanej siły albo wewnętrznych zawiłości ludzkiej natury" - mówi Brent Bonacorso o bohaterze swego filmu.



Autorką zdjęć do "The Narrow World" jest znana polskiej publiczności z filmów "Jack Strong" czy serialu "Glina" - Magdalena Górka. Polska operatorka, absolwentka wydziału operatorskiego PWSFTviT w Łodzi, ma na swoim koncie reklamy dla największych światowych koncernów (m.in. Google, Nike, Banana Republic, New Balance, Amazon) oraz teledyski dla gwiazd takich, jak Wildbirds i Selena Gomez.



Za postprodukcję obrazu odpowiedzialne jest polskie studio Lunapark, za postprodukcję dźwięku - studio Głośno. Oprawę muzyczną filmu współtworzył francuski duet M83, autorzy muzyki do filmu "Niezgodna", "Niepamięć", "Piąta władza". Pomysłodawcą i autorem postaci Obcego jest francuski grafik Olivier Zamak Bucheron. Animację i efekty specjalne zaprezentowane w filmie współtworzył sam Brent Bonacorso.