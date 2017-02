"Szatan kazał tańczyć" Katarzyny Rosłaniec na SXSW

"Szatan kazał tańczyć", czyli najnowsze dzieło Katarzyny Rosłaniec - autorki hitów "Galerianki" i "Bejbi blues", zostanie pokazane w ramach 24. edycji prestiżowego amerykańskiego festiwalu South by Southwest w Austin, w Teksasie znanego szerzej jako SXSW. Impreza zaczyna się 10 marca. "Szatan kazał tańczyć" ma też nową oficjalną datę premiery w Polsce - jest to 5 maja.

Magdalena Berus w filmie "Szatan kazał tańczyć" /materiały dystrybutora

Film Rosłaniec zostanie zaprezentowany pośród 8 tytułów wyselekcjonowanych z całego świata. Tegoroczna, 24. edycja festiwalu rozpoczyna się 10 marca i potrwa przez 2 tygodnie.



Jak do tej pory polska kinematografia na SXSW była reprezentowana przez takie filmy jak: "Baby Bump" Kuby Czekaja, "Fuck For Forest" Michała Marczaka, "Beats of Freedom - Zew wolności" Leszka Gnoińskiego i Wojciecha Słoty, "Jeż Jerzy" Wojtka Wawszczyka, Jakuba Tarkowskiego i Tomasza Leśniaka czy "Imagine" Andrzeja Jakimowskiego.



Rosłaniec, autorka przebojów "Galerianki" i "Bejbi blues", powraca na ekrany z odważnym i bezkompromisowym portretem młodej kobiety zagubionej we współczesnym świecie. W roli głównej Magdalena Berus, uhonorowana za występ w "Bejbi blues" nagrodą za najlepszy debiut aktorski 38. Gdynia Film Festival. Partnerują jej Łukasz Simlat, Danuta Stenka, Tomasz Tyndyk, Jacek Poniedziałek, Marta Nieradkiewicz, holenderski aktor Tygo Gernandt oraz wokalista John Porter.

Karolina (Magdalena Berus) - jak wiele współczesnych 20-, 30-latek - żyje szybko, intensywnie, pragnie doświadczyć wszystkiego ze zdwojoną siłą. W odróżnieniu od większości rówieśników, nie pracuje w korporacji - jest artystką, jakiś czas temu wydała pierwszą powieść, współczesną wersję "Lolity", która stała się międzynarodowym sukcesem. Dziewczyna wiedzie nihilistyczny tryb życia, spędzając czas na podróżach po świecie, romansach i ostrych imprezach. Ale jej życie wypełnia pustka, której nie są w stanie pokonać ani narkotyki, ani seks. Świat Karoliny, żyjącej w cieniu nie radzącej sobie z przemijaniem matki (Danuta Stenka) i atrakcyjniejszej siostry Matyldy (Hanna Koczewska), stopniowo się rozpada...