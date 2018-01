"Syn Królowej Śniegu": Wspomnienie morderstwa, które wstrząsnęło Polską

17 lat po tragedii, która wstrząsnęła Polską, do kin trafia film inspirowany tym brutalnym morderstwem - "Syn Królowej Śniegu" w reżyserii Roberta Wichrowskiego.

Michalina Olszańska w filmie "Syn Królowej Śniegu" /Kondrat Media /materiały dystrybutora

"Syn Królowej Śniegu" [recenzja]: Zimno, coraz zimniej

19 stycznia 2001 roku Polską wstrząsnęła tragedia 4-letniego Michałka utopionego w Wiśle. Chłopiec jeszcze żył, kiedy partner matki wraz z kolegą wrzucali go do lodowatej Wisły. Według wstępnego dochodzenia zabójstwem kierowała matka dziecka, która ostatecznie została uniewinniona z braku jednoznacznych dowodów.

17 lat później powstał film Roberta Wichrowskiego, dla którego to wydarzenie stało się inspiracją. Film rozgrywa się w dwóch wymiarach: rzeczywistym i baśniowym. Ten rzeczywisty to świat Anny (którą gra Michalina Olszańska) samotnie wychowującej 6-letniego chłopca. Anna to niespełniona i zagubiona dwudziestokilkulatka, która marzy o wyrwaniu się z szarej codzienności, pragnie korzystać z życia, czerpać z niego garściami i bawić się podobnie jak znajomi w jej wieku. Nieprzygotowana na zobowiązania, które na nią spadły wraz z pojawieniem się dziecka zrobi wszystko, by móc powrócić do życia, za którym wyraźnie tęskni.

Z tym zimnym pozbawionym uczuć światem matki, koresponduje wrażliwa dusza małego chłopca, który pragnie miłości. Dzięki sąsiadowi, emerytowanemu nauczycielowi Kazimierzowi (w tej roli Franciszek Pieczka) ucieka w świat baśni Andersena, który daje mu pociechę i wytchnienie.

Najnowszy film Roberta Wichrowskiego "Syn Królowej Śniegu" w niezwykły sposób łączy dramat i współczesną baśń - tragiczna historia dzieciobójstwa inspirowana był dziełami Hansa Christiana Andersena.

Dane statystyczne Komendy Głównej Policji podają, że w latach 2011-2016 z rąk rodziców, konkubentów czy najbliższej rodziny zginęło 143 dzieci. Patologiczne zachowania wobec dzieci przestały być marginalnym problemem, a stały się smutnym elementem naszej rzeczywistości. Sprawy podobne do tych jak morderstwo "Małej Madzi" z Sosnowca , dzieci w beczkach pod Łodzią, czy ostatnia sprawa zakatowanej 4-latki coraz częściej nagłaśniane przez media unaoczniają istotny problem społeczny, z którym "Syn Królowej Śniegu"" próbuje się zmierzyć.