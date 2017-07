Sukces polskiego filmu na festiwalu w Karlowych Warach. Dwie aktorki z nagrodami!

W sobotę, 8 lipca, zakończył się 52. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Główną nagrodę zdobył „Mały Krzyżowiec” Vaclava Kadrnka. Statuetki za najlepszą rolę żeńską otrzymały wspólnie Jowita Budnik i Eliane Umuhire za role w filmie „Ptaki śpiewają w Kigali” Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze.

Jowita Budnik i Umuhire Eliane nagrodzone w Karlowych Warach za kreacje w "Ptakach śpiewających w Kigali" AFP

"Wielka radość, wielka duma, nie wiem jak wyrazić radość, którą czuję" - napisała na swym profilu na Facebooku Jowita Budnik.

Reklama

"Dziękuję Joannie Kos- Krauze! Dziękuję Eliane Umuhire! Dziękuje całej wspaniałej ekipie polskiej i rwandyjskiej filmu Ptaki śpiewają w Kigali/Birds Are Singing in Kigali.

Jeszcze będę Was zanudzać moim szczęściem!" - dodała aktorka.



Zdjęcie Jowita Budnik i Eliane Umuhire w Karlowych Warach / AFP

"Ptaki śpiewają w Kigali" to ostatni wspólny film Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego - twórców wielokrotnie nagradzanych obrazów "Papusza" i "Plac Zbawiciela".

Akcja filmu rozpoczyna się w 1994 roku, w przeddzień ludobójstwa, a kończy się w 1997 roku.



To historia polskiej ornitolog, która prowadzi badania nad spadkiem populacji sępów w Rwandzie.



Kiedy zaczyna się ludobójstwo, kobieta - trochę przez przypadek - ratuje młodą rwandyjską dziewczynę, córkę swojego współpracownika należącego do plemienia Tutsi. Zabiera ją ze sobą do Polski. Po przyjeździe bohaterki są złamane i niezdolne do wpisania się w rutynę codziennego życia.

Film został napisany i wyreżyserowany przez Joannę Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze. Zdjęcia realizowali Krzysztof Ptak, Józefina Gocman oraz Wojciech Staroń.

Na ekrany polskich kin film trafi 22 września 2017 roku.



Wideo "Ptaki śpiewają w Kigali" [trailer]