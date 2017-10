"Soyer": Nowy film Łukasza Barczyka w listopadzie w kinach

​17 listopada na ekrany trafi nowy film Łukasza Barczyka - wielokrotnie nagradzanego na polskich i zagranicznych festiwalach reżysera obrazów: "Patrzę na ciebie Marysiu", "Przemiany" i "Hiszpanka".

Cezary Kołacz, Mariana Zydek i Maciej Musiałowski w filmie "Soyer" /Kino Świat /materiały dystrybutora

"Soyer" to projekt niezwykły - produkcja ta jest filmem dyplomowym studentów Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, która trafi na wielkie ekrany kin. Zarówno przed jak i za kamerą stanęli przedstawiciele nowego pokolenia polskich filmowców. "Soyer" to głos młodej Polski - zapowiada dystrybutor Kino Świat.



Tytułowy bohater jest młodym chłopakiem, który gardzi konsumpcją, konformizmem i wszystkim co związane jest z kulturą masową. Niektórzy mają go za wariata, inni za idiotę, a jeszcze inni... za zbawiciela. Po tym jak jego matka trafia do szpitala, cała odpowiedzialność za Soyera spada na jego piękną siostrę - Małgosię.



Pewnego dnia rodzeństwo wyrusza na wycieczkę w góry. Towarzyszy im mąż Małgosi - ambitny pracownik banku o imieniu Janek. Soyer próbuje zarazić towarzyszy podróży swoim światopoglądem. Ma zamiar robić to nawet wbrew ich woli. Wszystkie chwyty są dozwolone. Niewinna przejażdżka zamienia się w emocjonującą wyprawę, która zmieni wszystkich jej uczestników bezpowrotnie.

Główne role w "Soyerze" zagrali: Cezary Kołacz, Maciej Musiałowski ("Druga szansa" - serial TV), Marianna Zydek ("Skazane", "Panie Dulskie"), Karolina Sawka ("W pustyni i w puszczy") i Włodzimierz Press ("Demon", "Popiełuszko. Wolność jest w nas", "Pitbull" - serial TV, "Kariera Nikosia Dyzmy").