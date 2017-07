Sorrentino spotkał się z Berlusconim, o którym nakręci film

Włoski reżyser, laureat Oscara Paolo Sorrentino spotkał się z byłym premierem Silvio Berlusconim, o którym nakręci film - podał w piątek dziennik "Il Messaggero" na stronie internetowej. Według gazety polityk jest zachwycony tymi planami i oferuje swoją pomoc.

Paolo Sorrentino (L) nakręci film o Silvio Berlusconim (P) AFP

Rzymska gazeta ujawniła, że Sorrentino, autor oscarowego filmu "Wielkie piękno" i serialu "Młody papież", został przyjęty przez 80-letniego Berlusconiego w Rzymie. Byłemu szefowi rządu i liderowi partii Forza Italia towarzyszył jego adwokat Niccolo Ghedini.

Jak pisze "Il Messaggero", obrońca Berlusconiego jest zaniepokojony projektem Sorrentino i opracowuje "ewentualne strategie prawne" w związku z filmem pod tytułem "Loro" (wł. Oni) , który - jak zaznacza gazeta - będzie nie tylko wydarzeniem kinematograficznym, ale również politycznym.

Ponadto w spotkaniu uczestniczył wieloletni, zaufany współpracownik byłego premiera Gianni Letta, szef Urzędu Rady Ministrów za rządów Berlusconiego.

Jak zauważa dziennik, zdecydowanie mniej zaniepokojony planami filmowymi Sorrentino jest sam Berlusconi, który na spotkaniu "tryskał energią i był bardzo radosny". W relacji przytoczono słowa polityka do filmowca: "Jest pan nadzwyczajnym reżyserem, moim absolutnie ulubionym, widziałem wszystkie pana filmy i oddaję do pana dyspozycji wszystko, czego pan chce". Berlusconi zaproponował następnie reżyserowi, by nakręcił zdjęcia w jego posiadłościach: Arcore koło Mediolanu lub w Villa Certosa na Sardynii.

"To spektakularna i nieoczekiwana oferta" - ocenił "Il Messaggero".

Rzymski dziennik przytacza również słowa laureata Oscara, które - jak podkreśla - dają wyobrażenie, jaki może być film o kontrowersyjnym polityku i magnacie medialnym, który przez wiele lat dominował na włoskiej scenie politycznej. "Nigdy nie uważałem, że można podzielić ludzkość na dwie kategorie: anioły i demony, wszyscy jesteśmy przeciętnymi grzesznikami" - powiedział Sorrentino.

Ten włoski reżyser "nie ocenia, lecz obserwuje", co udowodnił filmem "Divo" o byłym siedmiokrotnym premierze Włoch Giulio Andreottim - zauważył "Il Messaggero".

Zdjęcia do filmu "Loro" mają się rozpocząć w sierpniu. Polityka zagra znany aktor, odtwórca głównej roli w "Wielkim pięknie" Toni Servillo.

Będzie to już drugi film o Berlusconim, po głośnym "Kajmanie" Nanniego Morettiego z 2006 roku.

Wcześniej media podały, że Sorrentino spotkał się też z drugą żoną Berlusconiego, Veroniką Lario, z którą jest w separacji.