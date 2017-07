Sopot Film Festival: 120 produkcji

Ponad 120 filmów z całego świata, pełnometrażowych fabuł, dokumentów, animacji oraz krótkometrażowych zostanie pokazanych podczas rozpoczętej w sobotę, 8 lipca, letniej edycji Sopot Film Festival. W programie m.in. trzy międzynarodowe konkursy.

Pokaz dokumentu "Beksińscy. Album wideofoniczny" otworzył Sopot Film Festival /materiały prasowe

Sopot Film Festival zainaugurował w sobotę wieczorem obraz "Beksińscy. Album wideofoniczny" w reż. Marcina Borchardta. Po pokazie odbyło się spotkanie z reżyserem oraz twórcami filmu. Scenariusz filmu oparty jest na bestselerowej biografii Magdaleny Grzebałkowskiej "Beksińscy. Portret podwójny". Film jest jednym z siedmiu obrazów biorących udział w jednym z konkursów.

Dyrektor programowy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Sopot Film Festival, Anna Kądziela-Grubman powiedziała PAP, że w programie dziewięciodniowego wydarzenia są m.in. trzy międzynarodowe konkursy, wielki koncert muzyki filmowej pod hasłem "Od Kubricka do Nolana", panorama kina norweskiego, filmy Rumuńskiej Nowej Fali, retrospektywy: Wojciecha Jerzego Hasa, Yorgosa Lathimosa, Joachima Triera. Sekcja mniejszych retrospektyw poświęcona będzie w tym roku Piotrowi Dumale, Arkadiuszowi Jakubikowi i Hannie Polak.

"Zobaczymy sporo premier filmowych oraz najważniejszych filmów kina autorskiego minionego sezonu (...) będą koncerty, warsztaty i spotkania z gośćmi" - dodała Kądziela-Grubman.

"Beksińscy. Album wideofoniczny" [teaser]

W tym roku do trzech międzynarodowych konkursów zgłoszono rekordową liczbę filmów - 3 807 z ponad 90 państw całego świata. Do konkursu 1-2 prezentującego debiuty i drugie filmy fabularne - 287, do konkursu DOC (dla średnio i pełnometrażowych filmów dokumentalnych) - 300, a do konkursu filmów krótkometrażowych - 3 220. W międzynarodowym konkursie 1-2 weźmie udział siedem pełnometrażowych fabuł z całego świata, w tym jedna produkcja polska i jedna polsko-brytyjska.

W konkursie DOC, oprócz obrazu "Beksińscy. Album wideofoniczny" pokazane zostaną jeszcze trzy filmy polskiej produkcji: "21 x Nowy Jork", "Dwa światy" i "Ucho wewnętrzne". W konkursie biorą udział też filmy z Węgier, Holandii i Niemiec.



"21 x Nowy Jork" [trailer]

W ocenie Kądzieli-Grubman, jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu może być, organizowany już po raz drugi w historii wydarzenia, wielki koncert muzyki filmowej, który odbędzie się pod hasłem "Od Kubricka do Nolana". Zostanie zaprezentowana muzyka z filmów Stanleya Kubricka i z filmów reżyserów, którzy się inspirowali jego twórczością - Davida Lyncha, Christophera Nolana, Nicolasa Windinga Refna, Martina Scorsesse'a.

Koncert muzyki filmowej wykona Polska Filharmonia Kameralna Sopot z gościnnym udziałem Tomka Makowieckiego, duetu REBEKA (Iwona Skwarek i Bartosz Szczęsny), oraz zaproszonych solistów muzycznych. "Będzie to połączenie muzyki klasycznej i elektronicznej oraz remiksów DJ’ów" - zdradza Kądziela-Grubman. Koncert muzyki filmowej odbędzie 12 lipca, a dyrygować nim będzie Krzesimir Dębski.

Po raz pierwszy pojawią się podczas festiwalu Filmowe Śniadania z Awangardą, gdzie publiczność już od godz. 10 w Spółdzielni Dwie Zmiany będzie mogła przyjść na śniadanie i jednocześnie oglądać klasykę filmu awangardowego lat 20. XX wieku. Michał Jacaszek, Mikołaj Trzaska i Olo Walicki stworzą autorską i oprawę muzyczną do filmu niemego "Upadek domu Usherów" z 1928 roku w reżyserii Jeana Epsteina, francuskiego filmu opartego na opowiadaniu Edgara Allana Poe.

Kądziela-Grubman oceniła, że z każdym rokiem zwiększa się zainteresowanie sopockim festiwalem. "Dlatego w tym roku zwiększyliśmy liczbę naszych propozycji, a w pierwszy weekend festiwalu udostępniliśmy dodatkową salę projekcyjną" - tłumaczyła. Gośćmi festiwalu będą m.in. Arkadiusz Jakubik, Katarzyna Herman, Aneta Kopacz, Piotr Dumała, Marcin Borchardt, Szczepan Twardoch, krytycy filmowi Artur Zaborski i Łukasz Maciejewski.

Poza pokazami filmowymi odbędą się tradycyjnie spotkania i panele dyskusyjne z twórcami, warsztaty oraz spacery filmowe szlakiem sopockich planów zdjęciowych. Pokazy filmowe odbywać się będą w Multikinie, na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże, w Teatrze Boto, w Państwowej Galerii Sztuki, Spółdzielni Dwie Zmiany i klubie Trzy Siostry. Koncert Muzyki Filmowej odbędzie się natomiast na tarasach sopockiego Parku Wodnego. Festiwal potrwa do 16 lipca.