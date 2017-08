Sofia Vergara w sądzie. Poszło o zarodki

​Kuriozalna sprawa sądowa, w której aktorka i modela Sofia Vergara została pozwana przez swoje własne zarodki została oddalona i nie odbędzie się.

Sofia Vergara raczej nie spodziewała się, że niegdysiejsza decyzja będzie miała takie konsekwencje /Jason Merritt /Getty Images

Cała historia zaczęła się ponad trzy lata temu. Vergara była wtedy w związku z Nickiem Loebem, z którym to planowała mieć dzieci za pomocą metody in vitro. Para chciała zapłodnić surogatkę embrionami powstałymi z plemników mężczyzny i komórki jajowej aktorki. Do samego zapłodnienia jednak nie doszło, a zaręczyny pary zostały odwołane w maju 2014 roku. Vergara niedługo po tym związała się z aktorem znanym z serialu "Czysta krew" - Joe Manganiello. Ślub aktorskiego duetu odbył się w listopadzie 2015 roku.

Reklama

Długo po rozstaniu z Loebem Vergara musiała toczyć jednak sądową batalię o prawa do wspólnych zarodków. Jak się bowiem okazało, po zerwaniu Loeb chciał zapłodnić inną surogatkę i samemu wychować tak poczęte dzieci. Oczywiście sprzeciwiła się temu aktorka, która wszak przekazywała swoje komórki jajowe w celu zbudowania z Loebem rodziny. Zgodnie z kalifornijskim prawem racja stała po jej - przyzwolenie na wykorzystanie embrionów musi być zawsze obopólne.

Wtedy Loeb postanowił rozegrać sprawę inaczej. Do sądu w Luizjanie wpłynął wniosek, w którym stroną pozywającą okazały się... zarodki pary. Pozew w ich imieniu złożył "obrońca życia" James Cabornnet. Jak argumentował - brak zgody na wykorzystanie embrionów jest "skazaniem na śmierć" zarodków przez Vergarę. Liczył przy tym zapewne na bardziej konserwatywne od kalifornijskiego ustawodawstwo Luizjany.

Sofia Vergara: Największy biust w Hollywood 1 14 Świętująca 10 lipca 45. urodziny Sofia Vergara urodziła się w Kolumbii. Matka gwiazdy nie pracowała zawodowo, cały swój czas poświęcając wychowywaniu szóstki dzieci, jej ojciec natomiast zajmował się hodowlą bydła. Latynoska seksbomba zdradza, że był taki czas w jej życiu, kiedy wyglądała mało obiecująco. - Jako nastolatka zakładałam dwie pary dżinsów, żeby mieć pełniejsze kształty, bo nie miałam żadnych krągłości - wyznaje. - Byłam drobna i koścista. A potem nagle moje ciało eksplodowało... Autor zdjęcia: Źródło: AFP 14

Sprawa została jednak oddalona. Sąd stwierdził, że nie ma żadnego prawa do decydowania o embrionach, gdyż nie są one przypisane do stanu Luizjana. Do zarodków odniósł się nawet jako do "obywateli Kalifornii".

W dokumentach wypełnionych przez Loeba można było znaleźć tezy jakoby para w 2014 roku planowała swoje wspólne życie wieść właśnie w Luizjanie. Sąd jednak nie wziął tego twierdzenia jako dowodu w sprawie jakiegokolwiek powiązania Loeba i Vergary ze stanem.