"Serce nie sługa": Małżeństwo na planie

Takie sytuacje mogą się zdarzyć tylko w małżeństwie aktorów. Zuzanna Grabowska, która prywatnie jest żoną Pawła Domagały, w filmie "Serce nie sługa" jest gościem na ślubie, jaki jej mąż bierze z Romą Gąsiorowską.

Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska często wspólnie występują /Piotr Andrzejczak /MWMedia

Aktorzy Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska od 2013 r. są małżeństwem. Wspólnie wychowują córkę Hanię. Poznali się na Akademii Teatralnej w Warszawie. "Byliśmy na jednym roku. Ponieważ jesteśmy podobnego wzrostu, dostawaliśmy dużo wspólnych scen. Często graliśmy rodzeństwo. Po szkole znaleźliśmy oboje pracę w Teatrze Dramatycznym. Również tam mieliśmy okazję grać razem. Łączą nas też występy w kabarecie. Właściwie od samego początku współpracujemy na płaszczyźnie zawodowej" - mówi PAP Life Domagała. Ostatnio aktorskie małżeństwo spotkało się na planie komedii romantycznej "Serce nie sługa" w reżyserii Filipa Zylbera.



Daria (Roma Gąsiorowska) i Filip (Paweł Domagała), główni bohaterowie filmu, znają się od lat i są najlepszymi przyjaciółmi. Filip to klasyczny "Piotruś Pan" i łamacz damskich serc. Po kolejnej, upojnej nocy, gdy obudzi się obok nowo poznanej dziewczyny, poczuje, że chce zmienić swoje życie i nadać mu sens. Przypomni przyjaciółce propozycję, którą złożył jej kilka lat temu. Jeśli do trzydziestki nie będą w poważnych związkach, to pobiorą się i razem wychowają dziecko. Daria na początku sceptycznie nastawiona do tego pomysłu, w końcu się poddaje i ulega namowom przyjaciela. Każde z nich w pewnym momencie będzie musiało odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to, co ich łączy, to przyjaźń, czy jednak kochanie?

W jakiej relacji w tej opowieści są bohaterowie grani przez Domagałę i Grabowską? "Zuza gra żonę mojego najlepszego przyjaciela - Maćka, w którego wciela się Borys Szyc i mnie nie lubi. Także myślę, że bardzo trudno było jej zagrać taką niechęć do mnie. Ale dała radę" - śmieje się Domagała. Grabowska wyjaśnia: "Moja bohaterka uważa, że Filip jest nieodpowiedzialny i łamie kobiece serca".

Jak na co dzień wygląda życie Domagałów? "Cały czas właściwie rozmawiamy na temat pracy. Paweł mi doradza, ja jemu też, mówimy sobie, jak coś zagrać, dzielimy się wrażeniami. Praca, rzeczywiście jest obecna w naszym życiu, ale nie dlatego, że jest to nasz obowiązek, tylko dlatego, że jest to nasza pasja i przyjemność" - opowiada Grabowska.

Jak funkcjonują małżeństwa aktorów, Zuzanna przekonała się już w dzieciństwie. Jej rodzicami są wszak aktorzy - Andrzej Grabowski i Anna Tomaszewska. Ich małżeństwo nie przetrwało. Czy Paweł i Zuzanna będą mieli więcej szczęścia?

Tryby życia rodzinnego Domagałów nie działałyby tak sprawnie, gdyby nie babcie. "Przyjeżdżają do nas i pomagają przy córeczce. Musimy dzielić się obowiązkami z babciami, bo nasza praca nie odbywa się w sztywnym przedziale 8:00-16:00. Na przykład w te wakacje nagle wygrałam casting, dostałam duży serial ("Lekarze na start") i musieliśmy wszyscy pozmieniać nasze plany" - wspomina Grabowska.