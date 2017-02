Rozdano Złote Maliny 2017

Jak co roku dzień przed rozdaniem Oscarów, wręczono Złote Maliny, czyli "nagrody" dla najgorszych produkcji roku. Aż po cztery statuetki zdobyły filmy "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" i "Batman v. Superman: Świt Sprawiedliwości".

Złotą Malinę w kategorii najgorszy film otrzymał obraz "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" Dinesha D'Souzy.

To film dokumentalny krytykujący kandydatkę Demokratów na prezydenta USA Hillary Clinton. Mówi się, że produkcja przyczyniła się do porażki Clinton w wyborach prezydenckich z Donaldem Trumpem.

D'Souza, konserwatywny komentator i autor, został uznany za najgorszego aktora (za narrację do swojego dokumentu) i za najgorszego reżysera (wraz z Bruce'em Schooleyem). Z kolei za najgorszą aktorkę uznana została gwiazda "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" - Rebekah Turner.

Cztery Złote Maliny zdobył w tym roku również film "Batman v. Superman: Świt Sprawiedliwości". Obraz, który kosztował 250 mln dolarów uznany został za najgorszy remake, prequel bądź sequel.

Maliną "wyróżniono" ponadto scenariusz Chrisa Terrio i Davida S. Goyera, statuetki przyznano też aktorom grającym w superprodukcji główne role. Ben Afleck i Henry Cavill zostali uznani najgorsze ekranowe dopasowanie, a Jesse Eisenberg za najgorszego aktora drugoplanowego.



Tylko jedną statuetka trafiła w ręce twórców obrazu "Zoolander 2". Film, który podobnie jak "Batman v. Superman: Świt Sprawiedliwości" miał aż 8 nominacji, został "nagrodzony" w kategorii najgorsza aktorka drugoplanowa. Statuetka trafiła w ręce Kristen Wiig.



W tym roku po raz drugi przyznano też "nagrodę odkupienia" (dla byłych nominowanych/zwycięzców Złotych Malin, którzy pokazali się z wyjątkowo dobrej strony). Do wyróżnionego w 2016 roku Sylvestra Stallone dołączył twórca filmu wojennego filmu "Przełęcz ocalonych" - Mel Gibson. Jego najnowsza produkcja ma 6 nominacji do Oscara, w tym dla samego Gibsona w kategorii najlepszy reżyser, a także za najlepszy film.

Złote Maliny wręczane są od 1980 roku, czyli przyznano je już po raz 37. Organizatorzy Złotych Malin uznali, że miniony rok był wyjątkowo obfity w złe filmy. "Liczba kinowych gniotów w 2016 r. była tak duża, że w każdej kategorii nominowaliśmy wyjątkowo sześć, a nie pięć tytułów" - podkreślono w komunikacie.



Obecnie na "zwycięzców" głosuje przez internet ok. 1000 członków Fundacji Nagród Złotych Malin z 24 krajów, którzy zapisują się online i wnoszą opłatę członkowską w wysokości 40 dolarów.

Laureaci Złotych Malin 2017:

Najgorszy film: "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party"

Najgorszy reżyser: Dinesh D'Souza i Bruce Schooley - "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party"

Najgorszy aktor: Dinesh D'Souza - "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party"

Najgorsza aktorka: Becky Turner - "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party"

Najgorszy aktor drugoplanowy: Jesse Eisenberg - "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości"

Najgorsza aktorka drugoplanowa: Kristen Wiig - "Zoolander 2"

Najgorsze ekranowe dopasowanie: Ben Affleck i Henry Cavill - "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości"

Najgorszy remake, prequel lub sequel: "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości"

Najgorszy scenariusz: Chris Terrio i David S. Goyer - "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości"

Nagroda odkupienia: Mel Gibson - "Przełęcz ocalonych"