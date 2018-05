Rooney Mara nową muzą Givenchy

Słynne francuskie przedsiębiorstwo kosmetyczne i dom mody Givenchy założony w roku 1952 przez projektanta Huberta de Givenchy ma nową muzę. Została nią amerykańska aktorka Rooney Mara.

Rooney Mara AFP

Givenchy dodaje nową twarz do swej długiej listy muz. To amerykańska aktorka Rooney Mara. Gwiazda kina została wybrana do promocji nowego kobiecego zapachu, który będzie miał swą premierę tej jesieni. Rooney Mara pojawiła się na czerwonym dywanie na gali Met w pięknej niebieskiej sukni Givenchy... A oficjalne zdjęcia tej nowej kampanii zostały pokazane tego samego wieczora, informuje magazyn "Elle".

Aktorka jest bardzo zaangażowana w wiele akcji humanitarnych, jest również ambasadorką wielu organizacji charytatywnych, takich jak Humane Society Inernational.

Elegancka i niezwykle utalentowana aktorka była oczywistym wyborem dla Givenchy: "Rooney jest aktorką o imponującym talencie. Jej osobowość zaangażowanie, jej wygląd i charakter doskonale odpowiadają wszechświatowi nowego zapachu, jaki będzie ona promować od jesieni 2018. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z nią" - powiedział Romain Spitzer, prezes Givenchy Parfums.

Kilkakrotnie nominowana do Oscara, w tym za rolę w filmie "Carol" Todda Haynesa, gwiazda, dołączy do zespołu muz Givenchy. Przed nią twarzami marki były: Amanda Seyfried, Alicia Keys i Audrey Hepburn.